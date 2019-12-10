Происшествия

48 минут назад

Педофил развращал школьниц из колонии

7 977
#педофил
Педофил развращал школьниц из колонии

Следствие считает, что его жертвами стали не менее пятидесяти девочек из России и соседних с ней стран.

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о развращении несовершеннолетних и распространении их интимных фотографий предъявлено обвинение жителю Лев-Толстовского района. Его действия следствием квалифицированы по двум эпизодам ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 137 УК РФ (распространение сведений о частной жизни).

По данным следствия, обвиняемый, отбывая 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, вел активную переписку в социальных сетях с девочками.

«Для получения от девочек интимных фотографий он втирался в доверие, представляясь их ровесницей. Беседуя со школьницами на сексуальные темы и отправляя им файлы интимного содержания, он добивался того, что несовершеннолетние фотографировались обнажёнными и отправляли снимки ему. После чего, угрожая распространением их интимных фото в соцсетях, фигурант принуждал их совершать действия сексуального характера под видеозапись. Отбыв наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, обвиняемый в 2017 году разместил фотоснимки школьниц из Калужской области без их согласия в сети Интернет», - сообщает Следственное управления СК РФ по Липецкой области. 

Мужчина задержан и заключен под стражу. Сейчас следствие разыскивает всех пострадавших от его действий девочек: жертвами педофила могут быть признаны полсотни школьниц из России и соседних стран. 

7 977
#педофил

Комментарии (7)

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Бредик

7 минут назад
Я смотрящий на опытной
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всем мужчинам

28 минут назад
Беря любую женщину, тщательно проверяйте прошлое!
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Сергей 13

30 минут назад
Нужно полицаев просто ставить в осадное положение,как Ильич говорил.Шо,глушить связь и интернет на территории колонии нереально?А если им это не нужно,-это другой вопрос,на зарплату они там сроду не жили.
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ТЫ

32 минуты назад
Тормоз
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Василий

32 минуты назад
А тех кто это все организовал? Носил ему симки и ноутбук, икру, получал с него бабло... Их наградили?
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дед

33 минуты назад
Он их даже не коснулся !!! Что за статья такая????
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Я

35 минут назад
А что делали школьницы в колонии?
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