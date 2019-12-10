Педофил развращал школьниц из колонии

Следствие считает, что его жертвами стали не менее пятидесяти девочек из России и соседних с ней стран.

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о развращении несовершеннолетних и распространении их интимных фотографий предъявлено обвинение жителю Лев-Толстовского района. Его действия следствием квалифицированы по двум эпизодам ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 137 УК РФ (распространение сведений о частной жизни).



По данным следствия, обвиняемый, отбывая 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, вел активную переписку в социальных сетях с девочками.



«Для получения от девочек интимных фотографий он втирался в доверие, представляясь их ровесницей. Беседуя со школьницами на сексуальные темы и отправляя им файлы интимного содержания, он добивался того, что несовершеннолетние фотографировались обнажёнными и отправляли снимки ему. После чего, угрожая распространением их интимных фото в соцсетях, фигурант принуждал их совершать действия сексуального характера под видеозапись. Отбыв наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, обвиняемый в 2017 году разместил фотоснимки школьниц из Калужской области без их согласия в сети Интернет», - сообщает Следственное управления СК РФ по Липецкой области.



Мужчина задержан и заключен под стражу. Сейчас следствие разыскивает всех пострадавших от его действий девочек: жертвами педофила могут быть признаны полсотни школьниц из России и соседних стран.



