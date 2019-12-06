Пьяные липчане минировали вокзал, отдел полиции и магазин

За полтора месяца в Липецке задержаны трое телефонных террористов.

13 октября ночью в отдел полиции №4 позвонили с сообщением о том, что заминирован железнодорожный вокзал. Ночью 22 ноября в службу спасения «112» с сотового телефона позвонила женщина и сообщила, что в доме по переулку Рудный заложена бомба, которая взорвется через час. 4 декабря на телефон экстренной службы «112» позвонил мужчина и сообщил, что в магазине на улице Доватора готовится теракт.



«Во всех трех случаях полицейские осмотрели здания и прилегающую к ним территории и никаких взрывных устройств не нашли», - сообщили в пресс-службе областного управления министерства внутренних дел.



Телефонных террористов быстро вычислили, оказалось, что двое из них звонили в эксренные службы пьяными.



По всем этим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

