Промышленное производство Липецкой области потеряло почти 1%

Промышленное производство в Липецкой области за 10 месяцев сократилось на 0,9%, тогда как в целом по России промпроизводство выросло на 2,7%.





На общую отрицательную динамику повлияла добыча полезных ископаемых, где индекс производства составил с начала года всего 90,4% от аналогичного периода 2018 года. На 4,2% сократилось производство в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Рост отмечен в сфере обрабатывающих производств — на 0,9%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха на 0,6%.



В сфере обрабатывающих производств заметно выросли: производство компьютеров и оптических изделий — в 20,3 раза, готовых металлических изделий кроме машин (+52%), лекарственных средств и медицинских материалов (+80,6%), кожи и изделий из кожи (+44,5%). Самое заметное падение оказалось у производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-75,4%), одежды (-47,5%), прочих транспортных средств и оборудования (-19,3%), сообщает Липецкстат.

