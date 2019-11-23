Экономика

сегодня, 12:36

Промышленное производство Липецкой области потеряло почти 1%

9 553
#промышленное производство
Промышленное производство Липецкой области потеряло почти 1%

Промышленное производство в Липецкой области за 10 месяцев сократилось на 0,9%, тогда как в целом по России промпроизводство выросло на 2,7%.  

На общую отрицательную динамику повлияла добыча полезных ископаемых, где индекс производства составил с начала года всего 90,4% от аналогичного периода 2018 года. На 4,2% сократилось производство в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Рост отмечен в сфере обрабатывающих производств — на 0,9%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха на 0,6%.   

В сфере обрабатывающих производств заметно выросли: производство компьютеров и оптических изделий — в 20,3 раза, готовых металлических изделий кроме машин (+52%), лекарственных средств и медицинских материалов (+80,6%), кожи и изделий из кожи (+44,5%). Самое заметное падение оказалось у производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-75,4%), одежды (-47,5%), прочих транспортных средств и оборудования (-19,3%), сообщает Липецкстат.
9 553
#промышленное производство

Комментарии (9)

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Нет ,хорошо при Путине!

30 минут назад
При Путине в Липецке будет "НАУ хау ", Крематорий , Гитлеру не дали построить, так Путин построит для вас !. А что ,а если ,а вдруг,а опускай !.
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СРАЗУ

34 минуты назад
Видно что упало.Производства нет.Сельское хозяйство в упадке.В магазинах химия.Народ валит из сел.
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Сама Меркель

35 минут назад
Просила Петровых показать Липецкие шлифовальные станочни !, Вот не показали ей стеночки липецкие шлифовальные !, А теперь и сами проворовались !.
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А как же !

37 минут назад
Липецкий машиностроительный кластер !, Во главе с Липецким станкостроительным предприятием , А ,там опять проворовались !, Ну это знакомо ,это по-путински !.
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Горе Липовое

39 минут назад
Упало на 1% от 2%. Кроме НЛМК, нет в Липецкой области промышленности. Убил ее Королев.
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весёлый

46 минут назад
Особенно это процент заметно ,когда проезжаешь ЛТЗ
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Неправда !

46 минут назад
При Путине только рост ,подъем ,процветание ,благоухание ,мощный экономический рывок !, Беспрецедентный рост зарплат !( Пока только ЖКХ беспрецендентно растёт ..,нет сил уже платить ), Чтоб ты сдох ,ПутЕн!.
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1

сегодня, 12:55
народ валит из Пипецка страшно - посмотрите на Авито - каждое 4 объявление о продаже домов - в связи с переездом в другой регион
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И вооще

сегодня, 12:46
Не так страшно потерять то что уже потеряно, страшно обманывать самого себя ибо это приведёт к ещё более печальным последствиям.
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