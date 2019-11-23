сегодня, 12:36
Промышленное производство Липецкой области потеряло почти 1%
Промышленное производство в Липецкой области за 10 месяцев сократилось на 0,9%, тогда как в целом по России промпроизводство выросло на 2,7%.
В сфере обрабатывающих производств заметно выросли: производство компьютеров и оптических изделий — в 20,3 раза, готовых металлических изделий кроме машин (+52%), лекарственных средств и медицинских материалов (+80,6%), кожи и изделий из кожи (+44,5%). Самое заметное падение оказалось у производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-75,4%), одежды (-47,5%), прочих транспортных средств и оборудования (-19,3%), сообщает Липецкстат.
Нет ,хорошо при Путине!
СРАЗУ
Сама Меркель
А как же !
Горе Липовое
весёлый
Неправда !
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И вооще