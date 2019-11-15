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57 минут назад
«Слуга народа» избавилась от двух депутатов
Парламентариев исключили из партии.
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба.
- Это просто политическая расправа, привет нашему Андрею Йосиповичу (глава офиса президента Андрей Богдан — прим. «Ленты.ру»). Что ж, хорошо, спасибо, — прокомментировал ситуацию Поляков.
Ранее Скороход заявляла в Раде, что ее партия "по надуманным причинам" не захотела учесть ее поправки к закону, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины". После Скороход заявила об аресте ее мужа и политическом давлении из-за ее голосования вразрез с позицией партии, в частности, против принятия законопроекта о рынке земли, напоминает РИА Новости.
- Это просто политическая расправа, привет нашему Андрею Йосиповичу (глава офиса президента Андрей Богдан — прим. «Ленты.ру»). Что ж, хорошо, спасибо, — прокомментировал ситуацию Поляков.
Ранее Скороход заявляла в Раде, что ее партия "по надуманным причинам" не захотела учесть ее поправки к закону, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины". После Скороход заявила об аресте ее мужа и политическом давлении из-за ее голосования вразрез с позицией партии, в частности, против принятия законопроекта о рынке земли, напоминает РИА Новости.