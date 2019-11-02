Спорт

22 минуты назад

Героям первенства России по каратэ устроили пышную встречу на вокзале (ФОТО)

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#Каратэ #киокусинкай
Героям первенства России по каратэ устроили пышную встречу на вокзале (ФОТО)

В Липецк вернулась победоносная команда бойцов киокусинкай.

Целую россыпь наград привезли липецкие каратисты из Ульяновска, где прошло первенство России по киокусинкай.

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Софья Артамонова завоевала «серебро» среди девочек 12-13 лет в весовой категории до 45 кг. Такой же результат показали и самые юные участники команды: Мария Терехова и Светлана Шадрина (обе – 10-11 лет), выступавшие соответственно в категориях до 40 и свыше 45 кг.

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«Бронзовые» медали положили в копилку Екатерина Жужлова (16-17 лет, до 50 кг), Ксения Ершова (16-17 лет, до 65 кг), Илья Бахтияров (14-15 лет, свыше 65 кг), Арина Тимофеева (12-13 лет, до 45 кг).

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Подготовили призеров первенства России тренеры Денис Ноздреватых, Павел Цуканов, Артем Барсуковский, а руководительницей команды была Дина Чернухина.

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Липецкая команда

Остается добавить, что соревнования огромное количество участников - более 750 человек из 35 регионов страны. В некоторых категориях выступали по 30 спортсменов, поэтому конкуренция была невероятной.

По приезду липецкую команду на железнодорожном вокзале торжественно встретили родители, родственники и болельщики.

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#Каратэ #киокусинкай

Комментарии (3)

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321

2 минуты назад
Физкультурник, а может дело в первой призерке этого первенства?
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Физкультурник

4 минуты назад
321, ну а что, публиковать только новости о том, кто что где украл, что сломал, где нас..л, кого убил? Да, этих версий и федераций каратэ миллион, каждая проводит свои чемпионаты, но мальчишки и девчонки по любому молодцы и заслужили этой небольшой новостной заметки
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321

10 минут назад
В чем новость то.таких соревнований дофига и больше каждую неделю.Этих видов единоборств столько и по всем первенства.турниры.чемпионаты проводят.
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