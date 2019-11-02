Героям первенства России по каратэ устроили пышную встречу на вокзале (ФОТО)

В Липецк вернулась победоносная команда бойцов киокусинкай.

Целую россыпь наград привезли липецкие каратисты из Ульяновска, где прошло первенство России по киокусинкай.







Софья Артамонова завоевала «серебро» среди девочек 12-13 лет в весовой категории до 45 кг. Такой же результат показали и самые юные участники команды: Мария Терехова и Светлана Шадрина (обе – 10-11 лет), выступавшие соответственно в категориях до 40 и свыше 45 кг.







«Бронзовые» медали положили в копилку Екатерина Жужлова (16-17 лет, до 50 кг), Ксения Ершова (16-17 лет, до 65 кг), Илья Бахтияров (14-15 лет, свыше 65 кг), Арина Тимофеева (12-13 лет, до 45 кг).







Подготовили призеров первенства России тренеры Денис Ноздреватых, Павел Цуканов, Артем Барсуковский, а руководительницей команды была Дина Чернухина.





Липецкая команда

Остается добавить, что соревнования огромное количество участников - более 750 человек из 35 регионов страны. В некоторых категориях выступали по 30 спортсменов, поэтому конкуренция была невероятной.



По приезду липецкую команду на железнодорожном вокзале торжественно встретили родители, родственники и болельщики.













