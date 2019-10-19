Происшествия
28 минут назад
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в Ельце
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О стрельбе сообщается в социальных сетях
Как сообщается в социальных сетях, сегодня ночью в микрорайоне "Александровский" стреляли по окнам одной из квартир.
- 19 октября в полицию поступило сообщение о похожих на выстрелы хлопках в микрорайоне «Александровский». В микрорайон отправилась следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- 19 октября в полицию поступило сообщение о похожих на выстрелы хлопках в микрорайоне «Александровский». В микрорайон отправилась следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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