В России

37 минут назад

Женщина и ребенок упали в прикрытый фанерой люк

161
#люк
Женщина и ребенок упали в прикрытый фанерой люк
Орловские следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о падении женщины с ребёнком в канализационный люк, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел накануне, 17 октября, возле бывшего магазина «Петрович» в Северном районе Орла. В скверике среди травы открытый люк был просто прикрыт фанерой, пишут «Орловские новости». Туда и провалилась мать с ребенком. Она позвонила дежурному по городу, тот заверил, что хозяина люка найдут и все устранят.

- Я, держа ее за руку, ступила за ней. В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким-то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры, — написала россиянка в соцсети, уточнив, что ребенка помогла спасти бабушка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
161
#люк

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Родственники сестер Хачатурян не против сурового приговора
#Хачатурян
1
Родственники сестер Хачатурян не против сурового приговора

41 минуту назад

В России
Женщина нечаянно зарезала мужа
#убийство #ссора
Женщина нечаянно зарезала мужа

51 минуту назад

В России
Шурыгина бросила мужа и улетела с миллионером в Израиль
#Шурыгина #развод
Шурыгина бросила мужа и улетела с миллионером в Израиль

59 минут назад

В России
«Дашу Букину» лишили водительских прав
#кокаин
«Дашу Букину» лишили водительских прав

сегодня, 14:22

В России
Кредитные истории россиян оказались в открытом доступе
#кредит #банк
Кредитные истории россиян оказались в открытом доступе

сегодня, 12:15

В России
В Москве задержаны с поличным начальники полиции и угрозыска
#коррупция #мошенничество
В Москве задержаны с поличным начальники полиции и угрозыска

сегодня, 12:08

В России