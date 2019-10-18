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37 минут назад
Женщина и ребенок упали в прикрытый фанерой люк
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Орловские следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о падении женщины с ребёнком в канализационный люк, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Инцидент произошел накануне, 17 октября, возле бывшего магазина «Петрович» в Северном районе Орла. В скверике среди травы открытый люк был просто прикрыт фанерой, пишут «Орловские новости». Туда и провалилась мать с ребенком. Она позвонила дежурному по городу, тот заверил, что хозяина люка найдут и все устранят.
- Я, держа ее за руку, ступила за ней. В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким-то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры, — написала россиянка в соцсети, уточнив, что ребенка помогла спасти бабушка.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел накануне, 17 октября, возле бывшего магазина «Петрович» в Северном районе Орла. В скверике среди травы открытый люк был просто прикрыт фанерой, пишут «Орловские новости». Туда и провалилась мать с ребенком. Она позвонила дежурному по городу, тот заверил, что хозяина люка найдут и все устранят.
- Я, держа ее за руку, ступила за ней. В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким-то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры, — написала россиянка в соцсети, уточнив, что ребенка помогла спасти бабушка.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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