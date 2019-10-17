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17-летний водитель сбил 19-летнюю девушку

14 1508
#авария #ДТП
17-летний водитель сбил 19-летнюю девушку
Вечером 16 октября в Липецке на улице Баумана автомобиль под управлением 17-летнего водителя сбил 19-летнюю девушку. Она получила серьезные травмы и доставлена в больницу.

- По факту аварии возбуждено административное производство, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Устанавливаются причины аварии.


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#авария #ДТП

Комментарии (14)

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Петушкам

4 минуты назад
Да куры виноваты, не 17 летний же водитель и пофиг, что с 18 только можно водить
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ЧЕЛОВЕК

14 минут назад
Отмаз, а когда Панасовича пенсионная реформа коснётся?
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20 минут назад
теперь он ей куни обязан сделать
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Сокол

21 минуту назад
От куда интересно такая инфа? сбили не девушку, а парня.
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Отмаз

23 минуты назад
ЧЕЛОВЕК, их коснулась пенсионная реформа.
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ЧЕЛОВЕК

31 минуту назад
А где экипажи дпс? В городе их осталось очень мало. Зато кабинетов очень много в красном здании на улице Неделина...
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Епт

37 минут назад
Уже можно?, у него, вероятно, мама с папой вместо прав.
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дальнобой

41 минуту назад
Тут на сокольском посту не всегда наряд бывает, а уж в городе...
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Плевать

47 минут назад
Нынешним 17—18 летним даже выгуливать бешеную * я не доверил бы. Они ж как осьминоги. Ноги от ушей,руки из попы,и попа с ушами. Шизофреники через одного. Ничего кроме гонора.
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Псс

48 минут назад
Родителей тоже надо к уголовной ответственности привлечь.
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