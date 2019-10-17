17-летний водитель сбил 19-летнюю девушку

Вечером 16 октября в Липецке на улице Баумана автомобиль под управлением 17-летнего водителя сбил 19-летнюю девушку. Она получила серьезные травмы и доставлена в больницу.



- По факту аварии возбуждено административное производство, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Устанавливаются причины аварии.





