Происшествия
сегодня, 10:47
17-летний водитель сбил 19-летнюю девушку
Вечером 16 октября в Липецке на улице Баумана автомобиль под управлением 17-летнего водителя сбил 19-летнюю девушку. Она получила серьезные травмы и доставлена в больницу.
- По факту аварии возбуждено административное производство, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Устанавливаются причины аварии.
- По факту аварии возбуждено административное производство, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Устанавливаются причины аварии.
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