Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах

Пожарище, которое подбиралось к жилым домам, разгорелось из-за пала сухой растительности.

13 сентября спасатели Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области совместно с добровольными помощниками ликвидировали крупный пожар, вызванный палом сухой травы, который разгорелся в СНТ «Сокол».– Горела сухая трава, кустарники и деревья. Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро и в некоторых местах подходил близко к жилым домам. На место возгорания выехали сотрудники пожарной части №40, подразделение части №39, лесоохрана и добровольная пожарная команда села Плеханово. В помощь пожарным Липецка выслали два водовоза. Также местные жители села Ссёлки и садоводческого товарищества «Металлург» помогали пожарным добираться на квадроциклах и локализовали новые очаги. Тушением руководил штаб МЧС. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания пал — сухой травы, – сообщили в УГПСС.В управлении напомнили, что поджигание сухой травы является преступлением и карается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.