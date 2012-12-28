Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Происшествия
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сегодня, 14:07
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Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Пожарище, которое подбиралось к жилым домам, разгорелось из-за пала сухой растительности.
– Горела сухая трава, кустарники и деревья. Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро и в некоторых местах подходил близко к жилым домам. На место возгорания выехали сотрудники пожарной части №40, подразделение части №39, лесоохрана и добровольная пожарная команда села Плеханово. В помощь пожарным Липецка выслали два водовоза. Также местные жители села Ссёлки и садоводческого товарищества «Металлург» помогали пожарным добираться на квадроциклах и локализовали новые очаги. Тушением руководил штаб МЧС. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания пал — сухой травы, – сообщили в УГПСС.
В управлении напомнили, что поджигание сухой травы является преступлением и карается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.
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