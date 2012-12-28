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Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Происшествия
Тот самый Липецк: парк Девонского периода
А знаете ли вы
Два человека погибли в ДТП на трассе «Чаплыгин - Лев Толстой»
Происшествия
Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
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2387
сегодня, 14:07
12

Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах

Пожарище, которое подбиралось к жилым домам, разгорелось из-за пала сухой растительности.

13 сентября спасатели Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области совместно с добровольными помощниками ликвидировали крупный пожар, вызванный палом сухой травы, который разгорелся в СНТ «Сокол».

– Горела сухая трава, кустарники и деревья. Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро и в некоторых местах подходил близко к жилым домам. На место возгорания выехали сотрудники пожарной части №40, подразделение части №39, лесоохрана и добровольная пожарная команда села Плеханово. В помощь пожарным Липецка выслали два водовоза. Также местные жители села Ссёлки и садоводческого товарищества «Металлург» помогали пожарным добираться на квадроциклах и локализовали новые очаги. Тушением руководил штаб МЧС. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания пал — сухой травы, – сообщили в УГПСС.

В управлении напомнили, что поджигание сухой травы является преступлением и карается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.
пожар
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
17 минут назад
Вопрос к Сселкам. А за поликлиникой не горело?
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Гость
41 минуту назад
Прям сейчас едем под Каликино, в сторону Липецка слева что-то горит, огромный столб дыма видно и пахнет деревом
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Мать-и-мачеха
сегодня, 17:54
Порядок с этими СНТ навести не могут! Законы принимают, а их никто на местном уровне не соблюдает. Изымайте заброшенные участки в пользу государства! Соседи таких заброшек вынуждены мучиться годами, а иной раз и десятилетиями.
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Алë
сегодня, 17:35
А где штрафы то?
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Лерочка
сегодня, 17:07
Курильщики бросают свои вонючие окурки,по этому и горит.
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Но
сегодня, 16:52
Ведь кто то поджог.
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Нквд
сегодня, 16:52
Не кому следить за разведением костров в СНТ
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Гость
сегодня, 16:01
Петелин , интересно,помогал тушить?
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Ирина
сегодня, 15:42
Что тут удивляться это специально поджигают чтобы потом леса пилить короче отмывании денег
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Гость
сегодня, 16:16
Горелый лес очень тяжело пилится, пилы надо менять постоянно из за обожонной коры , которая махом затупляит их. Овчинка выделки не стоит.
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Бабка Первая
сегодня, 15:30
Маловат штраф-то. А пожарные с помощниками - молодцы!
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