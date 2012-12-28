На двух десятках улиц частного сектора отключат холодную воду

15 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – подачу холодной воды ограничат жителям двух десятков улиц частного сектора, предупредили в компании.