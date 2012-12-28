Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Общество
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сегодня, 14:32
На двух десятках улиц частного сектора отключат холодную воду
15 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – подачу холодной воды ограничат жителям двух десятков улиц частного сектора, предупредили в компании.
Воду подвезут по адресам: улица Железнодорожная, 29, улица Речная, 24. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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