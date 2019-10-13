Происшествия

47 минут назад

Неизвестные хулиганят на трассе в Липецкой области

7 1318
#дтп
Неизвестные хулиганят на трассе в Липецкой области

Хулиганы выставляют пеньки на дороге

В сообществе «Мой Елец. Новости» один из подписчиков разместил видео и рассказала о происшедшем на участке трассы Лебедянь – Красное.

«Вчера (11 октября), двигаясь в тёмное время суток (около 8 часов вечера) в направлении от Лебедяни в Красное, проезжая перекрёсток на Верхнее Брусланово и Ищеино по полосе встречного движения стояли три аккуратно в ряд выстроенных больших пня,  которые объехать просто невозможно, если по полосе встречного движения едет автомобиль. И вряд ли ты успеешь затормозить, увидев их перед собою...

Двигаясь в противоположном направлении в светлое время суток, этих пней не было на дороге! С какой целью их вытащили на проезжую часть?»

Один из комментаторов сообщил, что спустя, примерно, полчаса, он ехал в том же месте, но пней уже не было.

Но, видеорегистратор первого подписчика четко зафиксировал три пенька стоящие на дороге

7 1318
#дтп

Комментарии (7)

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Гость

12 минут назад
Это не хрена уже не шутки, как минимум покушение на убийство, ублюдки!!!
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Научу

16 минут назад
Можно и не только пеньки! А еще бревна, бутылки и кирпичи! А еще можно швырять половинками кирпичей в лобовик!
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Сокол

23 минуты назад
Найти и руки оторвать,
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Поп,кирюшка гуньдяев!

28 минут назад
Эти три пенька из Единой России !
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Автопрм

29 минут назад
Это власти бодрятся с автолюбителями , слишком мало кредита на авто.
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Липецк

37 минут назад
Спасибо неравнодушному человеку
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Мнение

39 минут назад
Ублюдки узколобые развлекаются.
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