Происшествия
47 минут назад
Неизвестные хулиганят на трассе в Липецкой области
Хулиганы выставляют пеньки на дороге
В сообществе «Мой Елец. Новости» один из подписчиков разместил видео и рассказала о происшедшем на участке трассы Лебедянь – Красное.
«Вчера (11 октября), двигаясь в тёмное время суток (около 8 часов вечера) в направлении от Лебедяни в Красное, проезжая перекрёсток на Верхнее Брусланово и Ищеино по полосе встречного движения стояли три аккуратно в ряд выстроенных больших пня, которые объехать просто невозможно, если по полосе встречного движения едет автомобиль. И вряд ли ты успеешь затормозить, увидев их перед собою...
Двигаясь в противоположном направлении в светлое время суток, этих пней не было на дороге! С какой целью их вытащили на проезжую часть?»
Один из комментаторов сообщил, что спустя, примерно, полчаса, он ехал в том же месте, но пней уже не было.
Но, видеорегистратор первого подписчика четко зафиксировал три пенька стоящие на дороге
«Вчера (11 октября), двигаясь в тёмное время суток (около 8 часов вечера) в направлении от Лебедяни в Красное, проезжая перекрёсток на Верхнее Брусланово и Ищеино по полосе встречного движения стояли три аккуратно в ряд выстроенных больших пня, которые объехать просто невозможно, если по полосе встречного движения едет автомобиль. И вряд ли ты успеешь затормозить, увидев их перед собою...
Двигаясь в противоположном направлении в светлое время суток, этих пней не было на дороге! С какой целью их вытащили на проезжую часть?»
Один из комментаторов сообщил, что спустя, примерно, полчаса, он ехал в том же месте, но пней уже не было.
Но, видеорегистратор первого подписчика четко зафиксировал три пенька стоящие на дороге
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Сокол
Поп,кирюшка гуньдяев!
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Липецк
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