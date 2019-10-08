В столкновении «Лады-Гранты» и «Ниссана» пострадала 24-летняя девушка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 октября в Липецке на улице Студеновской произошло столкновение автобусов «ЛиАЗ» под управлением 40-летнего водителя и «ПАЗ» с 45-летним мужчиной за рулем. От удара «ПАЗ совершил наезд на стоящий впереди «ВАЗ-2115» с 22-летней девушкой за рулем, которая, в свою очередь, столкнулась с выезжающим с прилегающей территории автомобилем «Киа» под управлением 20-летнего парня. В автоаварии пострадали четыре пассажирки «ПАЗа», две из них госпитализированы.



В Тербунском районе на трассе Хлевное – Тербуны столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 43-летнего мужчины и «Ниссан» с 49-летним водителем за рулем. В аварии пострадала 24-летняя пассажирка «Гранты» - с травмами ее госпитализировали. Предварительной причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.



В Грязинском районе на автодороге Орел – Тамбов произошло столкновение автомобилей «Киа» под управлением 24-летнего водителя и «Богдан» с 63-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал 45-летний пассажир второго автомобиля. С травмами его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой. По предварительным данным причиной этого ДТП также стало нарушение очередности проезда.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1531 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли одного водителя, за неиспользование ремней безопасности – 56.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1218 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 65 нарушений правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.



Так же был зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



