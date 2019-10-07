Экономика

16 минут назад

Резидент ОЭЗ «Чаплыгинская» приобретет три новые технологические линии

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#ОЭЗ Чаплыгинская
Резидент ОЭЗ «Чаплыгинская» приобретет три новые технологические линии

Завод систем капельного орошения в Чаплыгинском районе увеличит производственные мощности за счет новых финансовых вливаний. 

ЗАО «Новый век агротехнологий» инвестирует в ближайшее время более 117 млн. рублей, которые предоставит Фонд развития промышленности Липецкой области (ФРП), в новые технологические линии, сообщил GOROD48 заместитель генерального директора компании Алексей Хачатурьянц.

По словам Алексея Хачатурьянца, на эти средства будут закуплены в Китае три новые технологические линии для выпуска трубок систем капельного орошения под торговой маркой NEO-DRIP. Первую - смонтируют уже в ноябре 2019 года, две другие – до февраля - 2020-го.   

Реализация проекта позволит увеличить объем производства капельной ленты на 52 млн. м в год и довести общий объем до 347 млн. м.

Отметим, что в конце 2018 года «Новый век агротехнологий» планировал производить порядка миллиона метров капельной ленты в сутки. Однако проект не был реализован из-за того, что морально устарела одна из линий. 

Кстати, с увеличением производства чаплыгинская компания намерена расширить рынок сбыта продукции. В настоящее время она реализуется в тепличных хозяйствах России, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Армении. В какой стране еще будут продавать системы капельного орошения из Липецкой области Алексей Хачатурьянц не уточнил.   

ЗАО «Новый век агротехнологий» – первое в России предприятие со 100%-м китайским капиталом в 1 млн. рублей. С 2012 года на заводе в ОЭЗ РУ «Чаплыгинская» компания  производит системы капельного орошения NEO-DRIP. Общая стоимость завода – 572 млн. рублей.
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#ОЭЗ Чаплыгинская

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