Происшествия
сегодня, 15:10
Улицу Доватора заволокло дымом из-за пожара
Загрузка плеера
Сегодня днем в Липецке заволокло дымом улицу Доватора.
Как сообщили GOROD8 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, причиной задымления стало возгорание в доме №67а по проспекту Победы. В трехэтажном административном здании горят кровля и утеплитель.
Как сообщили GOROD8 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, причиной задымления стало возгорание в доме №67а по проспекту Победы. В трехэтажном административном здании горят кровля и утеплитель.
Женя
Женя
Кошмар!
Ара
неадекватная женщина со вкусом
жгут тряпки и смеются?
?
Гость
Agent228007
007