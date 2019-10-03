Происшествия

сегодня, 15:10

Улицу Доватора заволокло дымом из-за пожара

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#пожар
3
Улицу Доватора заволокло дымом из-за пожара
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Сегодня днем в Липецке заволокло дымом улицу Доватора.

Как сообщили GOROD8 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, причиной задымления стало возгорание в доме №67а по проспекту Победы. В трехэтажном административном здании горят кровля и утеплитель.

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#пожар
3

Комментарии (10)

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Женя

34 минуты назад
Там не кровля горит а склад мебель
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Женя

35 минут назад
Там СССР овский шарит кровля не менялось с тех времён
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Кошмар!

53 минуты назад
Нефиг здания обшивать китайскими горючими материалами. В Союзе такого бардака не было. А "новые эффективные умы" додумались, как из старого здания сделать новое "энергоэффективное". Стыд и срам! О безопасности людей кто-нибудь думает?! Смотрю со страхом, как обшивают этой фигнёй дома сейчас при капремонте. Ужас!
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Ара

53 минуты назад
Гориит Ара, Ара, Ара... Ара горит. ФМС туда надо, а не пожарных.
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неадекватная женщина со вкусом

сегодня, 15:41
Давайте чаще использовать для отделки зданий дешевые китайские материалы. Давайте вообще весь город обошьем синим, оранжевым или красным вентфасадом.
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жгут тряпки и смеются?

сегодня, 15:30
67а по проспекту Победы всё же ближе к Депутатской, а не Доватора. .
ответить

?

сегодня, 15:26
А при чем тут Доватора и пр. Победы 67?
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Гость

сегодня, 15:23
Ково заволокла улица Доватора дымом?
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Agent228007

сегодня, 15:21
Шел со школы домой и увидел что вся улица,площадка в дыму лол.
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007

сегодня, 15:16
Это жгут старые ссаные матрасы
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