Улицу Доватора заволокло дымом из-за пожара

Сегодня днем в Липецке заволокло дымом улицу Доватора.Как сообщили GOROD8 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, причиной задымления стало возгорание в доме №67а по проспекту Победы. В трехэтажном административном здании горят кровля и утеплитель.