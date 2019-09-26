«Комус» в Липецке: комплексные решения для дома и офиса

Поставка товаров и сервисов для бесперебойной работы офисов, производств, складов становится всё более технологичным требованием на российском рынке.

Компания «Комус» с момента своего основания в 1990 году проделала большой путь от продавца канцелярии до товарно-сервисного интегратора. Что предлагает компания «Комус» сегодня? Какие технологические решения и удобства развивает и предлагает для корпоративных заказчиков? Что можно купить в розничных магазинах? Постараемся ответить на эти вопросы и рассказать, почему компания «Комус» это не только про канцелярию вместе с руководителем регионального подразделения компании в Липецке Алексеем Новичковым.







АССОРТИМЕНТ И СЕРВИС

̶ Что сегодня можно купить в «Комус»? Что представляет собой этот онлайн-гипермаркет?

̶ Сегодня онлайн–гипермаркет «Комус» - это не только привычные канцтовары и бумага. В канале В2C мы знакомим аудиторию с товарами для решения личных задач: уборки и ремонта дома, для творчества и спорта, для себя и для детей. В канале B2B ассортимент и сервис давно настроены на потребности самых разных отраслей, индустрий - «Комус» предлагает более 150 тысяч товаров. Кроме канцелярии и офисной техники, развиваются и настраиваются под ценовые потребности заказчиков ассортимент мебели, рабочей одежды и средств индивидуальной защиты, упаковочной и маркировочной продукции, профессиональных уборочных средств и инвентаря для хозяйственной деятельности, продуктов питания, изделий медицинского назначения, электроники и бытовой техники. Товарное предложение подкрепляется, в том числе, сервисной составляющей.

̶ Какие сервисы Вы предлагаете?

̶ «Комус» успешно справляется с ролью эксперта комплексных поставок с высоким уровнем сервиса, сопутствующим продажам. Сегодня мы предлагаем не товар, а решения для бизнеса. Мы развиваем свои компетенции, наращиваем опыт. Компания готова предоставить услуги экспертов под разные бизнес - задачи, отрасли, зоны. Отраслевой менеджер поможет составить бюджет, подберет товар, предложит готовые решения, согласует коммерческие условия сделки на выгодных для заказчика условиях. Мы предлагаем услуги профильных специалистов по мебели, технически сложному товару, технологов по профессиональной химии и товарам для уборки. Каждый день к заказчикам выезжают сотни технологических специалистов.

̶ Расскажите, какой ассортимент предлагается в Липецке? Чем «Комус» в Липецке отличается от других похожих поставщиков? Как осуществляется доставка и в какие сроки?

̶ Липецкая область – динамично развивающийся промышленный регион, на территории сосредоточены 10 особых экономических зон, открываются новые предприятия, организуются новые рабочие места. Мы предлагаем готовые, «коробочные» решения для открытия. Наша задача не только обеспечить заказчика канцтоварами бумагой, но и решить вместе с ним вопросы по обеспечению нового помещения мебелью, офисной техникой, оборудовать входные зоны, зоны хранения, зоны для отдыха и кофе-пауз. Предлагаются товарные решения, необходимые для успешного прохождения проверки различных надзорных органов. Так, например, в интернет-магазине «Комус» есть специализированный раздел «К проверке готов». «Комус» готов сделать бесплатно дизайн-проект помещения, поставить в срок качественную мебель, собрать ее и вывезти упаковку. Специалист поможет рассчитать необходимое количество офисной техники, оказать услуги по ремонту, монтажу, обслуживанию, заправке. По индивидуальному заказу изготовим жалюзи и офисные перегородки. «Комус» доставляет товар не только на территорию Липецкой области, а готов стать надежным поставщиком для любого объекта, филиала заказчика – на склад, производство, развести товар по сети магазинов. Для бесплатной доставки товара достаточно оформить заказ на 900 рублей. Доставку осуществляем по всей Липецкой области. При этом в городе Липецк товар можно получить уже на следующий день после заказа.

ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК

̶ Т.е. это не просто обычный магазин – мы говорим о комплексности товара и сервиса?

̶ На сегодняшний день, компания максимально «закрывает» потребности любых заказчиков. Выступая единым поставщиком, «Комус» дает своим покупателям гораздо больше, чем другие компании. Приобретая в «Комусе» бумагу и товары для офиса, заказчик получает лучшие условия и на отраслевые товары – причем, вне зависимости от объема закупки. У компании есть возможность транслировать низкие цены, полученные от производителя, даже на покупателей с небольшими бюджетами на закупки. Эффект масштаба и работа в разных каналах позволяют организовать логистику товара с нужной частотой и по большому количеству грузополучателей с наименьшими затратами. «Комус» уже не первый год обеспечивает единый уровень сервиса от Санкт-Петербурга до Новосибирска.

̶ Можете привести пример?

̶ К примеру, монопоставщик рабочей одежды не станет развозить по 2-3 комплекта рабочей одежды по разным автомастерским. А такая компания как «Комус», станет, потому что рабочая одежда поедет на точку вместе с хозяйственными и другими товарами. Покупателям предлагается комплексный «продукт». Это товар + логистика + сервисы. И такой «продукт» экономит для заказчика самый дорогой ресурс – время.

̶ Практикуется ли в «Комус» в Липецке, так называемый, индивидуальный подход к клиенту и в чем он заключается?

̶ Каждый партнер для нас индивидуален и это отражается в подходе при построении условий сотрудничества. Мы учитываем индивидуальные особенности заказчика, связанные с финансовым и производственным циклом. Для каждого определяем оптимальную схему оплаты, логистику, документооборот. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Индивидуальный подход – это наша уникальная технология, в которой цены, сервис и внимание выстроены вокруг нашего клиента. Так, например, в интернет-магазине «Комус» под каждый вид деятельности настроена персонализированная витрина, где зарегистрированный пользователь видит свою главную страницу, со своим рубрикатором, баннерами, фокусными товарами, ценообразованием, географией и условиями доставки.

Мы стремимся к выполнению всех требований нашего заказчика. Требования могут быть разные, начиная с разноса товара по кабинетам, заканчивая инфраструктурной задачей по выстраиванию сложной схемы заказа товара, с участием нескольких заказчиков в одной организации. Наша задача помочь нашим партнерам в реализации запланированного.







КОНУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

̶ Расскажите о преимуществах «Комуса» на рынке? В чем его превосходство? Почему потенциальный клиент выбирает Вас?

̶ Запуская каждую новую индустриальную продукцию, руководство всегда ставит перед собой задачу максимально быстро достичь уровня профессиональных операторов – по ассортименту и отраслевой экспертизе. Для этого привлекаются эксперты и консультанты. К примеру, ведущий технолог-консультант компании «Комус», эксперт в области санитарии пищевых производств, специалист по внедрению принципов ХАССП, регулярно проводит обучающие вебинары для собственников бизнеса. Некоторые категории отраслевых заказчиков настолько специфичны, что под них производятся существенные настройки в логистике и системе обслуживания. Так, под заказчиков с видом деятельности «Общественное питание» выделены специальные операторы колл-центра, которые понимают профессиональную терминологию рестораторов и готовы принимать заказы, в том числе, по Viber и WhatsApp.

̶ А чем «Комус» в Липецке может удивить потребителя? Чем выгодно отличается от конкурентов?

̶ «Комус» современная развивающаяся компания. Мы стараемся не отставать от запросов наших партнеров и постоянно меняемся, делая наш ассортимент и сервис еще лучше и качественней. Мы стараемся полностью погрузиться в задачи заказчика и совместно настроить бесперебойную систему снабжения. Компания вышла за рамки обеспечения организаций только товарами для офиса – существующие масштабы позволяют предложить комплексную отраслевую поставку с максимальным набором сервисных услуг под индивидуальные требования заказчиков. Мы беспрерывно совершенствуем свои технологии в области обучения сотрудников, маркетинга, логистики, оперативно адаптируемся под изменения рыночных условий. В компании «Комус» расширенный комплекс мотивационных акций для заказчиков. Каждый наш клиент – это участник бонусной программы лояльности. У нас действует уникальный сервис по возврату и обмену товара, индивидуальный подход в решении сложных вопросов гарантирует 100% удовлетворенность заказчика. Если же говорить про наши основные отличия от конкурентов, то я бы мог выделить два самых главных. Это надежность и безопасность. Сотрудничая с нами, партнер всегда может быть уверен в том, что его заказ будет привезен в нужное время, в нужное место.

ТЕХНОЛОГИИ

̶ Насколько компания «Комус» современна технологично? Что Вы предлагаете клиентам, чтобы упростить процесс заказа и, в целом, взаимодействия с Вами?

̶ «Комус» выделяет три приоритетных блока в работе по оптимизации процесса закупки. Во-первых, это переход на электронный документооборот с покупателями. Во-вторых, интеграция с SRM заказчика (программным обеспечением по управлению закупками). В-третьих, развитие сервиса консолидированной онлайн-закупки на платформе интернет-магазина «Комус». Решение ВИП интернет-магазин разрабатывалось непосредственно заказчиками компании. Так, в личном кабинете на сайте можно сформировать свой собственный каталог товаров, управлять бюджетом закупок, контролировать номенклатуру и бюджет по получателям, делать заказ в один клик. Специалисты компании продолжают изучать запросы партнеров и внедрять новые доработки для дальнейшего усовершенствования сервисов.

̶ Каждый клиент будет стремиться сэкономить на закупках. У Вас это возможно?

̶ Работая с большим количеством крупных заказчиков, «Комус» нарастил компетенции в области практических решений по экономии на закупках. Они касаются нормирования товаров в зависимости от категорий сотрудников, стандартизации каталога расходуемых товаров, принципов организации контроля за расходованием бюджета и т. д. Важно, что эту экспертизу компания транслирует в виде готовых решений для заказчиков малого и среднего бизнеса.

Потребности корпоративных покупателей за последние несколько лет изменились – их все меньше интересуют компании только как поставщики товаров. Для заказчиков необходимы решения «под ключ», которые бы снимали с них «головную боль». И «Комус» трансформирует бизнес под эти запросы, работая над созданием единой экосистемы для заказчиков.

̶ Какие технологические решения внедрены в Липецке?

- «Лицом» нашей компании, безусловно, является интернет-магазин. Это «живой» организм, который может подстраиваться под различные запросы потребителя. Главной технологической особенностью нашего интернет магазина является сервис Корпоративной онлайн-закупки. Данное решение позволяет оптимизировать процесс закупок, экономить время и контролировать бюджет. Заказчик может самостоятельно настроить структуру согласователей, настроить функционал каталога товаров с необходимым ассортиментом, распределить денежные средства по подразделениям, просматривать и контролировать историю заказов и структуры активных пользователей. Часть наших заказчиков уже успешно перешла на электронной документооборот, мы поддерживаем этот сервис и экономим драгоценное время наших клиентов. Комус является экспертом на рынке малых закупок на Портале Поставщиков, ЕАТ «Березка», портале «РТС – тендер», активно участвует в конкурсных процедурах на различных площадках в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223. Наши компетенции, широкий ассортимент и выгодные цены позволяют занимать лидерские позиции.

ООО «Комус»

105005. г. Москва, Набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 29, эт 5, пом 1, каб 18

ОГРН 1137746399801



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