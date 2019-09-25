В Липецкой области самый дорогой рис и самый дешевый картофель

Самыми дорогими по итогам августа в Липецкой области оказались рис и мука — цены на них были выше, чем в остальных регионах Черноземья.

В тоже время в нашей области оказались самые дешевые вареная колбаса, мороженая рыба, подсолнечное масло, сыр, яйца, ржаной хлеб, картофель и яблоки, сообщает Липецкстат.



Так, килограмм вареной колбасы стоил 320,63 рубля за килограмм (в Белгородской области — 344,95 рублей за килограмм), мороженой рыбы — 122,39 рублей против 141,52 рублей за килограмм в Тамбовской области, масла подсолнечного — 86,53 рубля (в Тамбовской области 94,73 рубля). Самой заметной оказалась разница в ценах на сыр: в Липецкой области — 452,81 рубля, в Воронежской — 508,29 рублей. Стоимость десятка яиц составила 45,31 рубля (в Курской области 52,97 рублей). В перечень дешевых попал хлеб ржаной и ржано-пшеничный со стоимостью 37,29 рублей, тогда как в Тамбовской — 44,74 рубля за килограмм. Килограмм картофеля стоил 20,35 рублей (в Курской области 24,39 рублей), стоимость килограмма яблок составила 70,51 рубля (в Курской области 87,93 рубля).



Самыми дорогими оказались в Липецкой области рис и мука. Так, цена килограмма риса составила 57,56 рублей против 55,16 рублей в Белгородской области, а мука стоила 35,98 рублей — самой дешевой она также была в Белгородской области (33,35 рублей за килограмм).



Самая дешевая водка была в Белгородской области — 549,72 рубля за литр, самая дорогая — в Воронежской (652,45 рублей за литр). В Липецкой области она составила 561,4 рубля за литр.



