Общество

сегодня, 07:05

В Липецкой области самый дорогой рис и самый дешевый картофель

8 496
#цены #инфляция
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В Липецкой области самый дорогой рис и самый дешевый картофель

Самыми дорогими по итогам августа в Липецкой области оказались рис и мука — цены на них были выше, чем в остальных регионах Черноземья. 

В тоже время в нашей области оказались самые дешевые вареная колбаса, мороженая рыба, подсолнечное масло, сыр, яйца, ржаной хлеб, картофель и яблоки, сообщает Липецкстат. 

Так, килограмм вареной колбасы стоил 320,63 рубля за килограмм (в Белгородской области — 344,95 рублей за килограмм), мороженой рыбы — 122,39 рублей против 141,52 рублей за килограмм в Тамбовской области, масла подсолнечного — 86,53 рубля (в Тамбовской области 94,73 рубля). Самой заметной оказалась разница в ценах на сыр: в Липецкой области — 452,81 рубля, в Воронежской — 508,29 рублей. Стоимость десятка яиц составила 45,31 рубля (в Курской области 52,97 рублей). В перечень дешевых попал хлеб ржаной и ржано-пшеничный со стоимостью 37,29 рублей, тогда как в Тамбовской — 44,74 рубля за килограмм. Килограмм картофеля стоил 20,35 рублей (в Курской области 24,39 рублей), стоимость килограмма яблок составила 70,51 рубля (в Курской области 87,93 рубля). 

Самыми дорогими оказались в Липецкой области рис и мука. Так, цена килограмма риса составила 57,56 рублей против 55,16 рублей в Белгородской области, а мука стоила 35,98 рублей — самой дешевой она также была в Белгородской области (33,35 рублей за килограмм).

Самая дешевая водка была в Белгородской области — 549,72 рубля за литр, самая дорогая — в Воронежской (652,45 рублей за литр). В Липецкой области она составила 561,4 рубля за литр. 

8 496
#цены #инфляция
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Комментарии (8)

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Лен'ка

6 минут назад
Такие деликатесы я не ем, у меня копеечная зарплата - только "бомж пакеты" по 5 рублей за штуку!
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Вот когда !.

7 минут назад
Путина не станет в России начнётся экономический подъем ,люди будут жить счастливо и улыбаться !, Бесполезно что-либо сделать стране ...,где рулит ВОР , БЕЗДАРЬ!.
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Зато в Липецке !

14 минут назад
Самый богатый губернатор ( 200.000.000 в год ), Самый лучший президент Путин !.
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Липчанин

14 минут назад
Всё благодаря ЕДЕРАСТАМ. Слава ЕДЕРАСТАМ!!!
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Гости

18 минут назад
Липецк входит в десятку самых дорогих городов по России для проживания
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сыч

18 минут назад
все в Белгород,за "дешёвой водкой".
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///

21 минуту назад
Теперь цены взлетят....
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Жена украинца

сегодня, 07:33
Нас отсюда не выгонишь
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