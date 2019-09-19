сегодня, 16:59
Полицейские просят помощи липчан в розыске матери младенца оставленного в лесу
Теперь сотрудники полиции разыскивают мать, оставившую малыша в опасности. По данному факту отделом дознания отдела полиции № 6 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемой или обстоятельствах данного преступления, позвонить по телефонам 02, 8 (4742)46-20-02, 8 (4742)73-29-32, или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.
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