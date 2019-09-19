Полицейские просят помощи липчан в розыске матери младенца оставленного в лесу

В начале сентября в лесу поселка тракторостроителей местный житель нашел сверток с новорожденным мальчиком . Благодаря правильным действиям мужчины и подоспевших на помощь прохожих, жизнь ребенка была спасена.

Теперь сотрудники полиции разыскивают мать, оставившую малыша в опасности. По данному факту отделом дознания отдела полиции № 6 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемой или обстоятельствах данного преступления, позвонить по телефонам 02, 8 (4742)46-20-02, 8 (4742)73-29-32, или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.