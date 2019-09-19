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Полицейские просят помощи липчан в розыске матери младенца оставленного в лесу

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#подкидыш #младенец
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В начале сентября в лесу поселка тракторостроителей местный житель нашел сверток с новорожденным мальчиком. Благодаря правильным действиям мужчины и подоспевших на помощь прохожих, жизнь ребенка была спасена.

Теперь сотрудники полиции разыскивают мать, оставившую малыша в опасности. По данному факту отделом дознания отдела полиции № 6 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемой или обстоятельствах данного преступления, позвонить по телефонам 02, 8 (4742)46-20-02, 8 (4742)73-29-32, или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.

4 679
#подкидыш #младенец

Комментарии (4)

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Очередная шмара

13 минут назад
Из многодетных
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Глашка

15 минут назад
Не выдавайте. Посодют!
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Я

39 минут назад
Ам собаку по следу пустить не могли? Наверняка где-то рядом живет.
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Гильотина

52 минуты назад
Поди украинская поданная бросила дите
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