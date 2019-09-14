сегодня, 11:23
На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах правительства страны соединить водным маршрутом Балтийское и Чёрное моря. Об этом он сказал в ходе 16-й встречи «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве.
«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путём, например, Балтийское и Чёрное моря. Это абсолютно реально»
Премьер Украины добавил, что с Польшей и Белоруссией необходимо договориться о «40 водных путях», для этого нужно «строить конструктивные отношения».
«Мы уже начали это делать», — сказал Гончарук.