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Бедность и общие кредиты сохраняют браки россиян
Из-за нехватки денег супруги реже разводятся.
Россияне стали реже разводиться. В январе–июле нынешнего года официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов, зафиксировал Росстат. В том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше — 705 разводов на тысячу новых пар. Одной из причин неожиданного укрепления института семьи может быть снижение реальных доходов: вести совместное хозяйство выгоднее, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее по количеству разводов россияне по-прежнему остаются одними из первых в мире.
Издание отмечает, что на снижение числа разводов повлияло снижение количества свадеб, что связано с малочисленностью поколения 20-30-летних, пришедшегося на демографический кризис 1990-х. Еще одной причиной уменьшения количества разводов может быть ухудшение экономической ситуации в стране и снижение доходов населения, считает руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко: «Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях».
Больше всего разводов зафиксировали в Ленинградской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Белгородской области, меньше всего — в Чечне, Ингушетии, Туве, Дагестане и Северной Осетии. На Северном Кавказе и в Туве число разводов обычно невелико в связи с традиционностью общества, отметили эксперты.
Издание отмечает, что на снижение числа разводов повлияло снижение количества свадеб, что связано с малочисленностью поколения 20-30-летних, пришедшегося на демографический кризис 1990-х. Еще одной причиной уменьшения количества разводов может быть ухудшение экономической ситуации в стране и снижение доходов населения, считает руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко: «Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях».
Больше всего разводов зафиксировали в Ленинградской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Белгородской области, меньше всего — в Чечне, Ингушетии, Туве, Дагестане и Северной Осетии. На Северном Кавказе и в Туве число разводов обычно невелико в связи с традиционностью общества, отметили эксперты.