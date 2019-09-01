Движение по проспекту Победы для автомобилей откроют уже сегодня

Дорожно-строительная компания «Руслан-1» с опережение сроков и по согласованию с ГИБДД открывает движение по проспекту Победы уже сегодня — поручение ускорить работы было дано врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым в связи с началом учебного года.Как сообщили в администрации Липецкой области, на первом этапе проезд будет разрешен транзитом по четырем полосам – по двум в каждом направлении. Безопасность участников движения будут обеспечивать временные знаки и разметка.На реконструируемом участке проспекта Победы завершается нанесение дорожной разметки и установка знаков. Вероятно, проезд для автомобилей будет открыт уже вечером. Пассажирские автобусы продолжат двигаться по объездным маршрутам.При этом, реконструкция участка Победы от памятника Танкистам до Кольцевой развязки будет продолжаться до ее завершения.