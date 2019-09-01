Общество

сегодня, 11:28

Движение по проспекту Победы для автомобилей откроют уже сегодня

25 5376
#проспект Победы #благоустройство
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Движение по проспекту Победы для автомобилей откроют уже сегодня
Дорожно-строительная компания «Руслан-1» с опережение сроков и по согласованию с ГИБДД открывает движение по проспекту Победы уже сегодня — поручение ускорить работы было дано врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым в связи с началом учебного года.

Как сообщили в администрации Липецкой области, на первом этапе проезд будет разрешен транзитом по четырем полосам – по двум в каждом направлении. Безопасность участников движения будут обеспечивать временные знаки и разметка.

На реконструируемом участке проспекта Победы завершается нанесение дорожной разметки и установка знаков. Вероятно, проезд для автомобилей будет открыт уже вечером. Пассажирские автобусы продолжат двигаться по объездным маршрутам.

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При этом, реконструкция участка Победы от памятника Танкистам до Кольцевой развязки будет продолжаться до ее завершения.
25 5376
#проспект Победы #благоустройство
15

Комментарии (25)

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Серж

3 минуты назад
Может не стоит открывать аварийную не готовую к движению донору! Артамонов! Но позорься. Отмени показуху
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Баба Зина

6 минут назад
Позор!!!! Показуха!!! Для кого?? Для ,,нового,,?
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048

7 минут назад
надо Путину показать эту дорогу пусть смотрит как разматывают бюджетные деньги
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Садовод

8 минут назад
Срочно туда оркестр с панфарами, телевизионных деятелей искусств и восторженную публику с флажками и плакатами "Голосуйте за.......!" Да, и ленточку перерезать не забудьте перед банкетом. Гулевский заходится в припадке нервного хохота
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пенсионерка

10 минут назад
ПОЗОР ДА КАКОЙ ПОЗОР в Липецке такого еще не было ,,за 652 мл такое натворить да еще знаменитой московской фирмой ,,ПУСТЬ ЕДУТ В МОСКВУ И СОБЯНИНУ ТАК ДЕЛАЮТ ДОРОГИ ,,НЕ ДАВАТЬ НИ 1 РУБЛЯ ЗА ТАКОЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ,,УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ запретите в таком виде пускать дорогу не позорьте свое имя ,,,,,,,Гулевский М В возвращайтесь ,,
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Фокс

18 минут назад
Хорошее решение открыть в рамках проекта "Безопасные дороги" проспект, по которому из-за недоделок проехать можно только на "цыпочках". Стройка мешает проезду, машины мешают строителям. Это логично, Артамонов? Ещё и детям из Коровино как-то надо пройти в школы на 20 МКР через полосу препятствий. С плывуном определились? А если завтра размоет дорожную подушку и чей-то автомобиль угодит в промоину. В общем- хер с вами, сами разберётесь, а мне лишь бы обещание сдержать: дорогу я открыл!
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Хоть так

20 минут назад
Оля, и то хорошо. В пробках липчане чуть не поубивали друг друга. Хоть по ямам и канавам-но ехать. И лишь бы не стоять по 10 км )))
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Оля

23 минуты назад
Ох...припоминаю, как на Первомайской ни х...не делали, а за 2 к дню города навалили асфальт, типа успели. При первом дождечке он начал разваливать. Люди, вы совсем глупы, радуясь данной показухой. Давайте, пускайте скорее по свежему асфальту, выбивайте колею, можно сразу пустить, вслед асфальтоукладчиком. Главное отрапортовать к выборам.
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поехали

37 минут назад
по ямам и канавам и без разметки и знаков
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Нона

46 минут назад
Липчанин, читай внимательнее!!
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