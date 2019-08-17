В Липецке коммунисты вышли на митинг

В акции приняли участие депутаты Госдумы, однопартийцы липецких коммунистов из других городов



Сегодня на площади у ОЦКИНТ липецкое региональное отделение КПРФ провело митинг.



Среди выступавших были гости из разных городов. Выступала тамбовчанка Тамара Плетнева, депутат Госдумы, и ее соратница мундеп из Саратова.



Выступить к коммунистам на митинг пришел и представитель несистемной либеральной оппозиции, областной депутат Олег Хомутинников.



Традиционно коммунисты во время выступлений клеймили власть и оппонентов, один из известных блогеров, как его представил ведущий митинга, призывал к уличным акциям протеста, утверждая, что только уличный протест изменить ситуацию в стране. Он же сообщил, что страна живет сейчас в уникальное время, так как скоро грядут очень интересные события, слом существующей политической системы.



