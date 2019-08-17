Политика
сегодня, 14:27
В Липецке коммунисты вышли на митинг
В акции приняли участие депутаты Госдумы, однопартийцы липецких коммунистов из других городов
Сегодня на площади у ОЦКИНТ липецкое региональное отделение КПРФ провело митинг.
Среди выступавших были гости из разных городов. Выступала тамбовчанка Тамара Плетнева, депутат Госдумы, и ее соратница мундеп из Саратова.
Выступить к коммунистам на митинг пришел и представитель несистемной либеральной оппозиции, областной депутат Олег Хомутинников.
Традиционно коммунисты во время выступлений клеймили власть и оппонентов, один из известных блогеров, как его представил ведущий митинга, призывал к уличным акциям протеста, утверждая, что только уличный протест изменить ситуацию в стране. Он же сообщил, что страна живет сейчас в уникальное время, так как скоро грядут очень интересные события, слом существующей политической системы.
Среди выступавших были гости из разных городов. Выступала тамбовчанка Тамара Плетнева, депутат Госдумы, и ее соратница мундеп из Саратова.
Выступить к коммунистам на митинг пришел и представитель несистемной либеральной оппозиции, областной депутат Олег Хомутинников.
Традиционно коммунисты во время выступлений клеймили власть и оппонентов, один из известных блогеров, как его представил ведущий митинга, призывал к уличным акциям протеста, утверждая, что только уличный протест изменить ситуацию в стране. Он же сообщил, что страна живет сейчас в уникальное время, так как скоро грядут очень интересные события, слом существующей политической системы.
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