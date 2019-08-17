Политика

сегодня, 14:27

В Липецке коммунисты вышли на митинг

79 794
#митинг
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В Липецке коммунисты вышли на митинг

В акции приняли участие депутаты Госдумы, однопартийцы липецких коммунистов из других городов

Сегодня на площади у ОЦКИНТ липецкое региональное отделение КПРФ провело митинг.

Среди выступавших были гости из разных городов. Выступала тамбовчанка Тамара Плетнева, депутат Госдумы, и ее соратница мундеп из Саратова.

Выступить к коммунистам на митинг пришел и представитель несистемной либеральной оппозиции, областной депутат Олег Хомутинников. 

Традиционно коммунисты во время выступлений клеймили власть и оппонентов, один из известных блогеров, как его представил ведущий митинга, призывал к уличным акциям протеста, утверждая, что только уличный протест изменить ситуацию в стране. Он же сообщил, что страна живет сейчас в уникальное время, так как скоро грядут очень интересные события, слом существующей политической системы. 

79 794
#митинг
2

Комментарии (83)

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игорь

12 секунд назад
Какие нафик камуняги то,где они?смехота,камунист как вор должен быть,гол как сокол,а не заводами и фирмами управлять,как то так
ответить

Дмиирий Краси чков

24 секунды назад
Что то маловато коммунистов осталось
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Перри Мейсон

31 секунду назад
Никто не знает где купить чулки в точечку, они мне так идут ????
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Гала

37 секунд назад
Перри Мейсон, сегодня был в 11:00 у дк профсоюзов
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Перри Мейсон

2 минуты назад
А когда митинг в поддержку ЛГБТ, я жду не дождусь, даже прикупил кожаные стринги.
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света

2 минуты назад
казак, хотят чтоб помогли грудю клубнику бесплатно собрать
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Перри Мейсон

3 минуты назад
казак, "Свобода, равенство и братство"
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Сталин

3 минуты назад
Очень, Я этого упыря буду трахат и жарить
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Перри Мейсон

4 минуты назад
"один из известных блогеров, как его представил ведущий митинга" Григорьев?
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Запомните!!!!!

4 минуты назад
Едерасты уходят от кормушки только вперед ногами!!!
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