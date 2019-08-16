Общество
сегодня, 12:50
Двое водителей не уступили дорогу пожарным
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На автомобилистов составили протоколы за нарушение правил дорожного движения.
В рамках профилактической акции «Пропусти пожарный автомобиль» были составлены два протокола за непредоставление преимущества спецтранспорту, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Сегодня с утра под городским улицам в сопровождении экипажей ГИБДД ездила машина пожарной части с включенными проблесковыми маяками и сиренами. Автоинспекторы выявляли тех, кто не пропускает машины пожарных.
Непредоставление преимущества в движении транспорту с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом влечет наложение штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
Напомним, что ранее аналогичную профилактику на липецких дорогах проводили врачи и автоинспекторы. В начале июля по машина «Скорой помощи» также ездила по Липецку в сопровождении ГИБДД. Были наказаны восемь автомобилистов, которые не пропустили карету медиков.
Непредоставление преимущества в движении транспорту с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом влечет наложение штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
Напомним, что ранее аналогичную профилактику на липецких дорогах проводили врачи и автоинспекторы. В начале июля по машина «Скорой помощи» также ездила по Липецку в сопровождении ГИБДД. Были наказаны восемь автомобилистов, которые не пропустили карету медиков.
4 705
Липчанка.
Перри Мейсон
Наталья
Житель центра