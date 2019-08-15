Липецкая область приближается к пику жары

Воздух максимально прогреется с 14 до 16 часов.

Сегодня, 15 августа в Липецкой области наблюдается опасное метеорологическое явление — сильная жара. Как рассказали в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жара идет к нам с юго-востока (направление от Воронежской и Тамбовской областей) и ее пик придется на 14-16 часов.



Жарче всего будет в южных районах области, на территории от села Конь-Колодезь до границ с Воронежской областью — там температура воздуха достигнет 35 градусов. В Липецке на 12.30 отмечалось 31,8 градуса тепла, а к периоду максимальной жары воздух может прогреться до 33 градусов — на четыре градуса ниже самого жаркого дня, в 2014 году.



В целом среднесуточная температура сегодняшнего дня превысит привычные показатели на 8 градусов. А уже завтра в Липецке и области станет прохладнее, погода начнет возвращаться к норме.



