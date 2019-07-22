В Липецкую область возвращаются дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область попадет под влияние циклона с запада — ожидается неустойчивая погода, временами пройдут дожди различной интенсивности с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер южный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем составит от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем от 26 до 28 градусов тепла.

23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.



