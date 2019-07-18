В Сселках горит частный дом

Сегодня вечером в селе Сселки на улице Космонавтов,24, загорелся двухэтажный частный дом.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, загорелась кровля здания. Площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров. Пламя тушат четыре пожарных расчета.Большую часть здания удалось спасти, однако сильно пострадали кровля и комната на втором этаже.Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.