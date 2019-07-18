Происшествия

вчера, 18:52

В Сселках горит частный дом

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#пожар
В Сселках горит частный дом
Сегодня вечером в селе Сселки на улице Космонавтов,24, загорелся двухэтажный частный дом. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, загорелась кровля здания. Площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров. Пламя тушат четыре пожарных расчета.

Большую часть здания удалось спасти, однако сильно пострадали кровля и комната на втором этаже.

Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.


3 2419
#пожар

Комментарии (3)

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вчера, 20:57
Это цыганов?
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че

вчера, 20:50
да пох
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:

вчера, 19:17
Вот это новость! Заголовок «ярче» получился бы «Гори,гори ясно»
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