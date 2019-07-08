В России

45 минут назад

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

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#энергетики

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).  

Проект решения, которое обязывает Россию отказаться от ограничения уже готов, «Известия» ознакомились с документом. Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.  

При введении ограничений их объяснили тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на здоровье россиян.   

Однако запрет в России у других стран -членов Евразийского экономического союза. Они сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС, говорится в документах.  

Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции».   

В их отношении не должно применяться национальное законодательство, сказано в документах ЕЭК. В Минфине России с такой постановкой вопроса не согласны и считают, что ограничения не противоречат нормам. 
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#энергетики

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