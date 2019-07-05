Общество
7 минут назад
Самолет ВВС США совершил полет над Липецкой областью
Американский военный самолет появился в небе Липецкой области в рамках договора России и США
Как сообщает Интерфакс, в рамках реализации международного Договора по открытому небу американский военный самолет OC-135B в пятницу выполнил еще один наблюдательный полет над территорией России, который продолжался более четырех с половиной часов, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, самолет ВВС США, вылетевший с подмосковного аэродрома Кубинка, в частности, совершил пролеты над районами Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской и Калужской областей.
Как сообщал "Интерфакс", американский военный самолет прибыл на аэродром Кубинка во вторник после трансатлантического перелета с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.
В четверг он выполнил первый полет. Его маршрут проходил над районами Московской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над районами Поволжья - от Нижегородской до Саратовской области. Полет продолжался около пяти с половиной часов.
В среду глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что "в период с 3 по 6 июля 2019 года в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Швеции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135В с аэродрома Кубинка".
По его словам, на борту американского судна должны находиться и российские специалисты, которые проконтролируют "строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения".
В рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком.
Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.
В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.
Как сообщалось, самолеты ВКС РФ с конца марта также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
Фото: i.ytimg.com
По их сведениям, самолет ВВС США, вылетевший с подмосковного аэродрома Кубинка, в частности, совершил пролеты над районами Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской и Калужской областей.
Как сообщал "Интерфакс", американский военный самолет прибыл на аэродром Кубинка во вторник после трансатлантического перелета с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.
В четверг он выполнил первый полет. Его маршрут проходил над районами Московской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над районами Поволжья - от Нижегородской до Саратовской области. Полет продолжался около пяти с половиной часов.
В среду глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что "в период с 3 по 6 июля 2019 года в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Швеции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135В с аэродрома Кубинка".
По его словам, на борту американского судна должны находиться и российские специалисты, которые проконтролируют "строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения".
В рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком.
Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.
В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.
Как сообщалось, самолеты ВКС РФ с конца марта также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
Фото: i.ytimg.com
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