Общество
45 минут назад
Липецких строителей проверит Следственный Комитет
При ремонте здания в Воронеже липецкой компанией обрушились леса и травмировали двух человек
Как сообщал GOROD48, вчера, при падении строительных лесов со здания «Воронежского областного диагностического центра» пострадали прохожая и рабочий. По данным пресс-службы регионального департамента здравоохранения, женщина получила черепно-мозговую травму, а мужчина – перелом пяточной кости. Работники липецкой подрядной организации, которые выиграли торги на ремонт фасада диагностического центра, пренебрегли правилами безопасности, не закрепив должным образом строительные леса.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.
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