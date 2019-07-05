Общество

45 минут назад

Липецких строителей проверит Следственный Комитет

1 328
#обрушение #безопасность труда
Липецких строителей проверит Следственный Комитет

При ремонте здания в Воронеже липецкой компанией обрушились леса и травмировали двух человек

Как сообщал GOROD48, вчера, при падении строительных лесов со здания «Воронежского областного диагностического центра» пострадали прохожая и рабочий. По данным пресс-службы регионального департамента здравоохранения, женщина получила черепно-мозговую травму, а мужчина – перелом пяточной кости. Работники липецкой подрядной организации, которые выиграли торги на ремонт фасада диагностического центра, пренебрегли правилами безопасности, не закрепив должным образом строительные леса. 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.
1 328
#обрушение #безопасность труда

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

тЯП-лЯПЧАНИН

1 минуту назад
И так сойдет.... Быстрее работенку закончить и на лавочку бухать.......
ответить

Еще в рубрике

Липецкой фабрике Roshen придется заплатить 361,5 млн рублей налогов
#Roshen
4
Липецкой фабрике Roshen придется заплатить 361,5 млн рублей налогов

31 минуту назад

Общество
«Зарушка, сейчас укольчик сделаем и пойдешь на своих ногах. Сделали. Вынесли труп!»
#ветеринария
15
«Зарушка, сейчас укольчик сделаем и пойдешь на своих ногах. Сделали. Вынесли труп!»

39 минут назад

Общество
Граффити с истребителем на площади Победы уже рисуют
#граффити #Соколы России #День города
4
Граффити с истребителем на площади Победы уже рисуют

53 минуты назад

Общество
Мэрия соберет мнение бизнеса о том, как развивать торговлю, производство и сферу услуг
#малый бизнес
4
Мэрия соберет мнение бизнеса о том, как развивать торговлю, производство и сферу услуг

сегодня, 13:05

Общество
«Пятёрочка» и Black Star объявили о продолжении акции «Чёрный эксклюзив»
«Пятёрочка» и Black Star объявили о продолжении акции «Чёрный эксклюзив»

сегодня, 13:00

Общество
Путин приказал увековечить память знаменитого липчанина
#Путин #Чаплыгин
9
Путин приказал увековечить память знаменитого липчанина

сегодня, 12:35

Общество