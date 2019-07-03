Происшествия

38 минут назад

Липчанина подозревают в поножовщине в Подмосковье

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#поножовщина
Липчанина подозревают в поножовщине в Подмосковье

26-летнего мужчину задержали в Мытищах.

26-летний житель Липецкой области задержан в Мытищах по подозрению в поножовщине. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области, сотрудники ведомства заметили подозреваемого во время патрулирования улиц рядом с местом происшествия.

Недалеко от ресторана на Университетской улице нашли мужчину, у него было ножевое ранение правого бедра. Очевидец происшествия рассказал, что между двумя выпивавшими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом другого. Росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь, после чего передали врачам.

Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия — на улице Рождественская. На руках и одежде липчанина были пятна крови. В дальнейшем было обнаружено и изъято орудие преступления. Липчанин был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
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#поножовщина

Комментарии (1)

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Алкан с 15-го

26 минут назад
Везде липчане! Везде липчане! Звери! Переименовать Липецк срочно! Назвать Зверево, Зверином, Озверином. Кто за- пишите здесь!
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