Липчанина подозревают в поножовщине в Подмосковье

26-летнего мужчину задержали в Мытищах.

26-летний житель Липецкой области задержан в Мытищах по подозрению в поножовщине. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области, сотрудники ведомства заметили подозреваемого во время патрулирования улиц рядом с местом происшествия.



Недалеко от ресторана на Университетской улице нашли мужчину, у него было ножевое ранение правого бедра. Очевидец происшествия рассказал, что между двумя выпивавшими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом другого. Росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь, после чего передали врачам.



Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия — на улице Рождественская. На руках и одежде липчанина были пятна крови. В дальнейшем было обнаружено и изъято орудие преступления. Липчанин был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.