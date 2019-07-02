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20 минут назад

В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира

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В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира. Он приурочил работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА ФАН.

Портрет получился порядка 200 метров в длину и занимает 24 тысячи квадратных метров. За основу портрета художник взял изображение лица князя на памятнике на Боровицком холме в Москве.

Как уточнил художник, он выбрал древнерусского правителя из-за того, что с Путиным его объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. По словам Гамбарина, он хотел «сделать ответную любезность». В качестве подарка Путину он «нарисовал» на поле изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых.
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