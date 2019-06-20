Общество

40 минут назад

Источником вони в центре Липецка оказались поля ООО «КолоСС»

3 547
#запах #экология
Источником вони в центре Липецка оказались поля ООО «КолоСС»

Липецкая межрайонная природоохранная отыскала источник неприятного запаха, который стоял 19 июня в центре Липецка. К проведению проверки были привлечены специалисты специализированной экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, выяснилось, 19 июня на полях ООО «КолоСС» без учета скорости и направления ветра проводились работы по буртированию навоза, т.е. работы выполнялись без учета требований к охране окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятия.

По данному факту в адрес генерального директора сельскохозяйственного предприятия природоохранный прокурор внес представление об устранении допущенных нарушений законности. Кроме того, должностному лицу объявлено предостережение о недопустимости таких нарушений впредь.


3 547
#запах #экология

Комментарии (3)

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Админ сайта вопрос

6 минут назад
Какой колхозник у вас новости пишет? "Источником вони в центре Липецка оказались поля ООО «КолоСС»" Плохо его русскому учили. воняет от него)))
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Житель центра

10 минут назад
Неправда! Вонь от того, что депутаты горсовета бздят перед выборами мэра Липецка
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Калдырь

16 минут назад
Нужно этот навоз директору,в сраку напихать, чтобы он так не делал негодяй.
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