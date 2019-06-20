Источником вони в центре Липецка оказались поля ООО «КолоСС»

Липецкая межрайонная природоохранная отыскала источник неприятного запаха, который стоял 19 июня в центре Липецка. К проведению проверки были привлечены специалисты специализированной экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, выяснилось, 19 июня на полях ООО «КолоСС» без учета скорости и направления ветра проводились работы по буртированию навоза, т.е. работы выполнялись без учета требований к охране окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятия.



По данному факту в адрес генерального директора сельскохозяйственного предприятия природоохранный прокурор внес представление об устранении допущенных нарушений законности. Кроме того, должностному лицу объявлено предостережение о недопустимости таких нарушений впредь.





