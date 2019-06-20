40 минут назад
Источником вони в центре Липецка оказались поля ООО «КолоСС»
Липецкая межрайонная природоохранная отыскала источник неприятного запаха, который стоял 19 июня в центре Липецка. К проведению проверки были привлечены специалисты специализированной экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы».
По данному факту в адрес генерального директора сельскохозяйственного предприятия природоохранный прокурор внес представление об устранении допущенных нарушений законности. Кроме того, должностному лицу объявлено предостережение о недопустимости таких нарушений впредь.
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Калдырь