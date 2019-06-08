Спорт

сегодня, 18:39

На городской Набережной девушки в бикини светят ярче солнца (ФОТО)

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#Пляжный волейбол
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На городской Набережной девушки в бикини светят ярче солнца (ФОТО)

В Липецке проходит 1-й этап чемпионата России по пляжному волейболу.

Сегодня, в 3-й день турнира, в борьбе за медали осталась лишь одна пара, имеющая отношение к Липецку – либеро нашего волейбольного клуба Высшей лиги Наталья Някина вместе с Ксенией Хакимзяновой (на пляже пара представляет Казань) выиграла матч 1/8 финала, но уступила в четвертьфинале.

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Някина отдавала победе всю себя.

Тем не менее, достигнутый результат стал лучшим в истории чемпионатов России по «пляжке» для волейболисток, не чужих нашему городу. Поэтому есть повод порадоваться.

Завтра пройдут решающие встречи за медали.

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Как сообщил GOROD48 один из организаторов соревнований директор ВК «Липецк» Роман Пристовакин, в матче за 3-е место (в 11.50) у женщин сойдутся Елена Федюнова/Елизавета Новикова (Обнинск) и Анастасия Фролова/Александра Ганенко («Динамо» Москва). В финале же встретятся (в 13.00) Дарья Мастикова/Полина Цыганова – Александра Моисеева/Екатерина Сарычева (обе пары представляют ВК «Подмосковье»).

У мужчин в споре за «бронзу» (в 11.00) сойдутся Максим Худяков/Игорь Величко (Подмосковье-Обнинск) и Андерей Болгов/Владислав Ермилов («Зенит» Спб). А в финале (в 13.50) – Константин Семенов/Илья Лешинов (ВК «Подмосковье») и Сергей Алфимов/Александра Ужегов (ВК «Реутов», ВК «Касимов»).

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#Пляжный волейбол
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Комментарии (19)

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Алкаш

1 минуту назад
Попы классные, но тема сисек не раскрыта.
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Срочно!

4 минуты назад
Массовая гибель пчел в Добринском районе! Подробности- в группе одноклассников Мы из Добринки
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бинокль

8 минут назад
чет никого из зрителей не видно.
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Мотя

37 минут назад
Люблю Город48 за классные фото! Такие классные..попки...мда....
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Markus

39 минут назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Вах вах

42 минуты назад
Какие прелести,шикарный вид
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Так

43 минуты назад
всех в львов срочно... нам будет с кем поскакать !
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Такие ЖОПЫ

44 минуты назад
Гостя, Россия без валютной Выручки ?!?
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Так

45 минут назад
Гостя, Срочно в Турцию ,на экспорт , Путину и России нужна валюта !
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Точно

46 минут назад
Да, Викторму ,Путину ,дуракам , ананистам , единороSSам уколы срочно!!'
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