На городской Набережной девушки в бикини светят ярче солнца (ФОТО)

В Липецке проходит 1-й этап чемпионата России по пляжному волейболу.

Сегодня, в 3-й день турнира, в борьбе за медали осталась лишь одна пара, имеющая отношение к Липецку – либеро нашего волейбольного клуба Высшей лиги Наталья Някина вместе с Ксенией Хакимзяновой (на пляже пара представляет Казань) выиграла матч 1/8 финала, но уступила в четвертьфинале.







Някина отдавала победе всю себя.



Тем не менее, достигнутый результат стал лучшим в истории чемпионатов России по «пляжке» для волейболисток, не чужих нашему городу. Поэтому есть повод порадоваться.

Завтра пройдут решающие встречи за медали.







Как сообщил GOROD48 один из организаторов соревнований директор ВК «Липецк» Роман Пристовакин, в матче за 3-е место (в 11.50) у женщин сойдутся Елена Федюнова/Елизавета Новикова (Обнинск) и Анастасия Фролова/Александра Ганенко («Динамо» Москва). В финале же встретятся (в 13.00) Дарья Мастикова/Полина Цыганова – Александра Моисеева/Екатерина Сарычева (обе пары представляют ВК «Подмосковье»).

У мужчин в споре за «бронзу» (в 11.00) сойдутся Максим Худяков/Игорь Величко (Подмосковье-Обнинск) и Андерей Болгов/Владислав Ермилов («Зенит» Спб). А в финале (в 13.50) – Константин Семенов/Илья Лешинов (ВК «Подмосковье») и Сергей Алфимов/Александра Ужегов (ВК «Реутов», ВК «Касимов»).





