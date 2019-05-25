Пешеход не трамвай – обойдет? (ФОТО)

Новые примеры вопиющего автохамства.

Мы продолжаем с помощью читателей GOROD48 публиковать фото отъявленных автохамов, которые словно задаются целью поставить свой автомобиль так, чтобы было неудобно окружающим.

Дошло до того, что некоторые «деятели» бросают машина прямо на пешеходных переходах – как на верхнем снимке, сделанном на улице Ленина возле дома №30. Пешеходам приходится обходить этого «красавца» по проезжей части, рискуя оказаться под колесами другого авто, водитель которого потом с пеной у рта будет доказывать, что он не виноват, так как дорогу переходили в неположенном месте.





А здесь пешеходный переход, ведущий к школе №70, заставлен сразу тремя (!) автомобилями. Здесь вынуждены рисковать школьники, среди которых есть и младшеклассники.





Качалова, 5. Кто скажет, что это не автохам?!





На возле дома на Качалова, 5 он такой не один. Это снимок сделан там же. Дороги – для машины, тротуары, по их логике, тоже для машин. А пешеход – не трамвай, мол, обойдет.





Ленина, 41. Езда по тротуару и стоянка – нарушение ПДД. Призываем автоинспецкию обратить внимание.





Ну и классика жанра (куда без нее) – парковка почти внутри подъезда на Ильича, 46.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.