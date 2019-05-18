Происшествия
сегодня, 12:02
Погибшей на улице Скороходова девушке было 22 года
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Как стало известно GOROD48, погибшей из-за падения с высоты в Липецке девушке было 22 года.
Напомним, что 17 мая в 21.50 с балкона седьмого этажа дома №11 по улице Скороходова упала девушка. По словам свидетелей, она рухнула на козырек ателье по домом.
Спасатели достали ее с козырька через окна находящейся рядом квартиры, а врачи "скорой" доставили в больницу. Однако из-за множественных переломов и травм внутренних органов девушка погибла.
Напомним, что 17 мая в 21.50 с балкона седьмого этажа дома №11 по улице Скороходова упала девушка. По словам свидетелей, она рухнула на козырек ателье по домом.
Спасатели достали ее с козырька через окна находящейся рядом квартиры, а врачи "скорой" доставили в больницу. Однако из-за множественных переломов и травм внутренних органов девушка погибла.
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