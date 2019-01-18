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сегодня, 12:54

На Соборной площади запахло шашлыком

67 3227
#юбилей
3
На Соборной площади запахло шашлыком

На главной площади города началось празднование юбилея области.

На Соборной площади уже все готово к празднованию 65-летия Липецкой области. Проход на площадь ограничен турникетами, перекрыто движение вверх по Саперному спуску, им пользуются только участники мероприятия. На самой площади развернули сцену и огромный фуд-корт примерно на 150 столов. По периметру Соборной -  выставка достижений районов, возле здания Пенсионного фонда готовятся жарить поросят и шашлыки. Под окнами администрации поставили котлы-костровища для обогрева гостей праздника. В центре площади, помимо новогодней ёлки, установлены инсталляции из сена - огромный медведь и дерево.

На Городище уже веселятся несколько сотен детей. Они играют в волейбол и футбол на снегу, готовы к началу веселые старты, бой мешками и турнир на самого меткого стрелка снежками. Детей в игровой форме учат правилам дорожного движения, согревают танцевальными флешмобами. Для обогрева приготовила специальную палатку, всем желающим предлагают горячий чай. Все действо на Городище сопровождается рассказами ведущей об истории региона и знаменитых уроженцах Липецкой области.

Напомним, что сегодня в Липецке и области празднуют 65-летие региона. Основные праздничные мероприятия пройдут на Городище и Соборной площади. Под окнами областной администрации в 16.00 начнется концерт кавер-групп, который сменит дискотека. В 20.00 над площадью прогремит салют.

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67 3227
#юбилей
3

Комментарии (67)

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аалентина

1 минуту назад
радости то что то и не чувствуется наиграно как то
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пипецк

1 минуту назад
пир во время чумы
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Лысый воланчик

2 минуты назад
Чмо, Ты лучше свои подмышки понюхай. Чмо , оно и на Соборной чмо.
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Я знаю!

2 минуты назад
премии в администрации охренительные получили, от 10тыс.р. "обыкновенный специалист",теперь можно и гульнуть в рабочее время.
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Люська

2 минуты назад
Какой шашлык-машлык! Денег нет, если бы все бесплатно раздавали. А то до зарплаты еще ого-го сколько ждать. Нашли когда праздновать, хоть бы примешку какую выписали, чтоб было на что пить.
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ЧТО Ж

3 минуты назад
Вы площадь ЛЕНИНА превратили в ярмарку.Безбожники.
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Animal planet.

4 минуты назад
123, а может тебя на свинье женить?
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55

4 минуты назад
Свинью на вертеле за что убили ??? Бездушные нелюди.
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Для 123

9 минут назад
А ещё в европах на собаках и кошках скоро жениться начнут, и никакого ханжества!
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Светлана

9 минут назад
Чмо, о ты уже сходил понюхал? Ну нюхай, и радуйся,а я его поем на даче))
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