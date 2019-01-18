На Соборной площади запахло шашлыком

На главной площади города началось празднование юбилея области.



На Соборной площади уже все готово к празднованию 65-летия Липецкой области. Проход на площадь ограничен турникетами, перекрыто движение вверх по Саперному спуску, им пользуются только участники мероприятия. На самой площади развернули сцену и огромный фуд-корт примерно на 150 столов. По периметру Соборной - выставка достижений районов, возле здания Пенсионного фонда готовятся жарить поросят и шашлыки. Под окнами администрации поставили котлы-костровища для обогрева гостей праздника. В центре площади, помимо новогодней ёлки, установлены инсталляции из сена - огромный медведь и дерево.



На Городище уже веселятся несколько сотен детей. Они играют в волейбол и футбол на снегу, готовы к началу веселые старты, бой мешками и турнир на самого меткого стрелка снежками. Детей в игровой форме учат правилам дорожного движения, согревают танцевальными флешмобами. Для обогрева приготовила специальную палатку, всем желающим предлагают горячий чай. Все действо на Городище сопровождается рассказами ведущей об истории региона и знаменитых уроженцах Липецкой области.



Напомним, что сегодня в Липецке и области празднуют 65-летие региона. Основные праздничные мероприятия пройдут на Городище и Соборной площади. Под окнами областной администрации в 16.00 начнется концерт кавер-групп, который сменит дискотека. В 20.00 над площадью прогремит салют.



