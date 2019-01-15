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6 минут назад
Липецкая вечЁрка: перспективы «Быханова сада», эпическая погоня и запретная щука
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных липецких событий у интернет-пользователей во вторник, 15 января.
Максимальное внимание читатели уделили планам по развитию «Быханова сада». Там планируется сделать функциональное зонирование, проложить пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Их устроят на протяжении 1,3 км и закольцуют по периметру парка. Уже готовы три эскиза проекта реконструкции парка, деньги на благоустройство тоже получены.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет проверок трат на строительство школы в микрорайоне «Елецкий». Счетная палата города представила парламентариям акт проверки использования бюджетных средств, выделенных на возведение учреждения образования. Единственной ложкой дегтя оказалось то, что заказчик в ходе корректировки проекта выпустил 138 дополнительных смет, затянув тем самым на 85 дней срок сдачи объекта в эксплуатацию.
Горячо в комментариях к новости «В Липецкой области запретили ловить щуку». Липчане не оставили без своих замечаний временное ограничение. Мнения читателей разделились.
Свою долю внимания получила эпическая погоня за 18-летним магазинным вором. Происшествие попало на камеры видеозаписи. Юноша пытался похитить из магазина по Трубному проезду 28 плиток шоколада общей стоимостью 1500 рублей.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет проверок трат на строительство школы в микрорайоне «Елецкий». Счетная палата города представила парламентариям акт проверки использования бюджетных средств, выделенных на возведение учреждения образования. Единственной ложкой дегтя оказалось то, что заказчик в ходе корректировки проекта выпустил 138 дополнительных смет, затянув тем самым на 85 дней срок сдачи объекта в эксплуатацию.
Горячо в комментариях к новости «В Липецкой области запретили ловить щуку». Липчане не оставили без своих замечаний временное ограничение. Мнения читателей разделились.
Свою долю внимания получила эпическая погоня за 18-летним магазинным вором. Происшествие попало на камеры видеозаписи. Юноша пытался похитить из магазина по Трубному проезду 28 плиток шоколада общей стоимостью 1500 рублей.