53 минуты назад
Новая школа в Липецке: первый раз без скандала!
Счетная палата города не нашла значительных нарушений в строительстве среднеобразовательного учебного учреждения в микрорайоне «Елецкий».
Прежде чем рассказать о том, что было на комиссии, предлагаем краткий экскурс в историю строительства школ в Липецке за последние восемь лет.
Так, в 2010 году депутат городского Совета Михаил Захаров (ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М») построил современную школу с бассейном в микрорайоне «Университетский». Бюджету она обошлась в 267 млн рублей.
В 2014 году в 28-м микрорайоне ООО «Капиталстрой» возвел среднеобразовательное учебное учреждение, являющееся клоном школы в «Университетском», за 331 млн рублей. И это была самая скандальная стройка: только на кирпиче подрядчик наварил 20,7 млн рублей, которые выудил из муниципального бюджета «без изменения количества» стройматериалов, как указали в своем акте ревизоры. Во всех хитросплетениях отношений заказчика, УКСа Липецка, с подрядчиком не разобралась даже съевшая на этом собаку Счетная палата Липецка. Ведь заказчик дополнительно выпустил аж 170 дополнительных смет к существующей, которая легла в основу аукционной технической документации. Аудиторы в своем акте особо отметили то, что «изменение объема и состава выполняемых работ по заключенному контракту является нарушением ч.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ. Все вышеизложенное значительно затрудняет проверку правильности определения сметной цены и цены контракта, а также проверку эффективности и целевого использования средств городского бюджета».
В 2017 году власти торжественно открыли именную школу, имени Героя России Олега Пешкова, построенную депутатом горсовета Олегом Бойцовым в 29 микрорайоне. Перерезая ленточку, чиновники сообщили, что на ее строительство потрачено 556 млн рублей. На самом деле школу она обошлось для бюджетов всех уровней в 668 млн рублей, став самой дорогой новостройкой городской соцсферы. По факту школу строили два года, а по бумагам - всего девять месяцев! В процессе ее строительства было выпущено 85 дополнительных смет, в том числе из-за ошибок в проектировании. В частности, кто-то забыл посчитать 35 тонн металлоконструкций, необходимых для строительстве плавательного бассейна, проектанты не нарисовали в схемах перегородки между унитазами в туалетах и стены между раздевалками в душевых, поэтому подрядчик, не увидев стен на бумаге, не сделал их в натуре.
Казалось бы, строительство новой школы в микрорайоне «Елецкий» должно была завершиться новым скандалом. Но скандала неожиданно не случилось.
Школу №60, построенная депутатом областного Совета Андреем Бугаковым (ООО «Липецксантехмонтаж-1») по аналогичному проекту школы в 29-м микрорайоне, обошлась бюджету в 612,3 млн рублей. То есть значительно дешевле! Единственной ложкой дегтя оказалось то, что заказчик в ходе корректировки проекта выпустил 138 дополнительных смет, затянув тем самым на 85 дней срок сдачи объекта в эксплуатацию.
- У нас к проектной организации тоже есть вопросы по 138 изменениям смет. Но случилось это главным образом потому, что сроки строительства оказались в два раза ниже нормативных. В правительстве страны оказались не готовы к таким темпам работ, какими они были в Липецке. Мы школу построили по факту за год, а не за 27 месяцев, как было обозначено в проектной документации, - сказал сегодня депутатам горсовета главный строитель мэрии Сергей Косинов.
Изменения в сметах оказались единственной претензией аудиторов к МКУ «Управление строительства города Липецка».
- Большое количество вносимых по ходу строительства изменений в проект свидетельствует о низком качестве исполнения проекта, что значительно затрудняет определение окончательной сметной цены объекта, формирования цены контрактов и контроль за выполненными объемами работ и влечет дополнительное финансирование, - сказала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.
В результате цена школы выросла на 21,5 млн рублей или 4,6% от первоначальной, утвержденной муниципальным контрактом. Но этот показатель не вышел за разрешенную федеральным законодательством границу в 5%.
Главный ревизор Липецка сообщила, что подрядчику была направлена претензия на 7,5 млн рублей, но эти деньги в муниципальный бюджет так и не попали. Почему? Потому что в нарушениях был виноват заказчик.
Впрочем, больших нарушений в освоении бюджетных средств Счетная палата Липецка не нашла. Аудиторы утешились тем, что цена одного ученического места в школе №60 составила 637,1 тысяч рублей при госстандарте в 657,4 тысячи. Вывод ревизоров: бюджетные средства были использованы эффективно.
- В принципе, школа хорошая. И сделана она качественно. Превышения оплаченных объемов работ над сметными не выявлено. Цены на материалы соответствуют среднерыночным. По строительной части у нас замечаний нет, - отметила Марина Зиборова.
Председатель Счетной палаты Липецка отметила факт значительного повышения профессионализма МКУ «Управление строительства города Липецка».
- Мы все помним, какие претензии у нас были к этой организации еще несколько лет назад, - заметила Марина Зиборова.
Игорь Луговой
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