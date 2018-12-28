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Ушел из жизни самый известный хоккеист, когда-либо игравший в Липецке

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Ушел из жизни самый известный хоккеист, когда-либо игравший в Липецке

Не стало Евгения Зимина - единственного, игравшего у нас двукратного олимпийского чемпиона. Хотя Липецк он вспоминал с горечью.

На 72-м году жизни сегодня скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин - легенда «Спартака» и сборной СССР, автор первой шайбы советских хоккеистов в суперсерии-1972 с канадскими профессионалами. Оставил он свой след и в истории липецкого хоккея.

В 1974-76 гг. он защищал цвета команды СКА МВО, дислоцировавшейся в Липецке. Этот коллектив, переведенный к нам из Калинина (ныне Твери) являлся фарм-клубом ЦСКА. Подбор игроков был весьма приличным - Николай Толстиков, Федор Канарейкин, Евгений Зимин.

Правда, в интервью «Спорт-экспрессу» в начале этого года Зимин с горечью вспоминал про липецкий период своей карьеры, назвав его «двумя годами, вычеркнутыми из жизни». Мол, из «Спартака» его принудили к переходу в ЦСКА, а там после смены тренеров не видели в основном составе и в 27 лет заслуженного человека сослали в команду первой лиги. Вот фрагмент того интервью:

«Вскоре в часть, где проходил курс молодого бойца, пришла бумага: «Рядового Зимина откомандировать для дальнейшего прохождения службы в Ленинградский военный округ». Но вместо этого очутился в Липецке, первая лига. Когда через некоторое время встретил на хоккее Пучкова, тот руками развёл: «Извини, вытащить нереально. Ты в резерве Верховного главнокомандующего».

- Реакция?

- Шок. Не монтировалось в голове - где я, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, и где резерв главнокомандующего… Ребята, это самая горькая и несправедливая страница моей биографии. Чувствовал себя, как человек, который не совершал преступления, а его всё равно за решетку. Настоящее издевательство.

- Почему именно Липецк?

- А туда на пять лет перевели команду из Калинина. Название сохранилось - СКА МВО. Два года там - вычеркнутое из жизни время. Я потерял все - игровой тонус, интерес к хоккею, веру в справедливость. Психологически был просто раздавлен».

По свидетельству очевидцев, играл Зимин в Липецке исключительно «на классе». Мог после матча или тренировки уступить болельщику клюшку, а на вырученные деньги навестить ближайший пункт общепита. Но вообще душа был человек. Да и не было в Липецке никогда в истории другого 2-кратного олимпийского чемпиона в качестве игрока...

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В последние годы Зимин занимался организационной деятельностью, но и работал в сфере массмедиа. В частности, в начале 2000-х он был комментатором спортивного канала 7ТВ, а в 2010 году комментировал хоккейные матч на Олимпийских играх в Ванкувере. Кроме того, Зимин выступал в качестве эксперта. Трагическую новость о кончине 71-летнего ветерана прокомментировал президент ФХР и бывший партнер Зимина по сборной Владислав Третьяк.

Прощание с Зиминым состоится 29 декабря в 11:30 в Николо-Архангельском крематории Москвы.

СПРАВКА

Евгений Владимирович Зимин. Родился 6 августа 1947 года в Москве. Заслуженный мастер спорта СССР. Выступал за «Локомотив» (Москва, 1961/62-1964/65), «Спартак» (Москва, 1965/66-1973/74), СКА МВО (Липецк, 1974/75-1975/76), «Крылья Советов» (Москва, 1976/77). Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка европейских чемпионов, двукратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР. В качестве главного тренера работал в «Торпедо» (Горький, 1982-83 гг.), «Спартаке» (Москва, 1984-85 гг.). Кавалер Ордена Почёта, награждён медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».

Фото championat.com, sport-express.ru

4 569

Комментарии (4)

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ТАХИХ КАК БЫЛИ В СССР

43 минуты назад
НЕБУДЕТ НИ КОГДА ОДНИ УРОДЫ ИГРАЮТ. ЗА БОБЛО МИЛЛИОНЫ А РЕЗУЛЬТАТЫ. 0 %
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Владимир

47 минут назад
Да , вот ещё- клюшку "Эсфи " можно было продать за 5 рублей. Приличные по тем временам деньги. Ещё- царствие небесное Евгению Зимину.
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ПУСТЬ ЗЕМЛЯ

47 минут назад
БУДЕТ ПУХОМ И ОСТАНЕТЬСЯ В НАШЕХ СЕРЦАХ КАК ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДА СССР.
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Владимир

50 минут назад
Царствие небесное . Помню во втором классе ходил смотреть его игру в звездном за СКА мво Липецк. Тогда за Липецк играла ещё одна знаменитость- паладьев. Дворец был полный, билеты распространяли по предприятиям.
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