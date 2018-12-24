сегодня, 09:33
Липчане отчитались снимками в бассейнах
Обзор Instagram.
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Сегодня торжественно открылся #ЕдиныйДеньПлавания в #ЗдоровыйРегион и #Елец... Эта та самая инициатива, которая зародилась у жителей Липецкой области, поддержана и реализуется уже 3 года. Открывал сегодня эстафету 65х50 м. в городе, спасибо за оказанную честь, предварительно размялся на 2500 метрах... Приятно, что с нами руководство области, ветераны спорта, молодёжь и любители!!! За #ЗОЖ будущее, светлое будущее...
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А ты принял участие в Едином дне плавания?! Сегодня принял участие в соревнованиях среди ветеранов в бассейне ФОК Виктория. В возрастной категории до 45 лет в своём заплыве пришел первый, в общем зачёте 4 или 5, время 33,05. Первое место занял пловец со результатом 28 с небольшим, есть куда стремится. А если честно последний раз в бассейне был 24 ноября, невозможно показать хороший результат плавая крайне редко, короче нужно выстраивать какую-то систему тренировок, что бы успевать и бегать, и силовые тренировки, и плавать наверное развитие мультифункциональности будет самым оптимальным вариантом #зож #instagramanet #instagram #Instag #sport #sports #sporty #sportsday #instasport #instasports #плавание #бассейн #тренировка #Елец #пловец #единыйденьплавания
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ВРИО ГУБЕРНАТОРА «БЛАГОСЛОВИЛ» «МЕТАЛЛУРГ» НА УЧАСТИЕ В ЕДИНОМ ДНЕ ПЛАВАНИЯ Только что в липецкой школе №60 завершилось открытие Единого Дня плавания и прошли первые старты на голубых дорожках. Участников массового спортивного мероприятия напутствовал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, пожелавший «легкой воды» и еще раз подчеркнувший важность здорового образа жизни для жителей региона. Среди тех, кто подал землякам личный пример и принял участие в заплывах, были и футболисты липецкого «Металлурга». Мы не стали ограничиваться участием «для галочки» второго состава. Нашу команду и в бассейне возглавлял лучший бомбардир группы «Центр» (10 голов) Николай Иванников, а также игроки основы @andrusha_m7 , @akinihev . Рядом с ними плыли «стучащиеся в двери» основного состава @the_nemov Кирилл Азаров и Дмитрий Кузнецов. Результаты наших футболистов показали, что настоящий спортсмен на любых соревнованиях будет чувствовать себя, как рыба в воде и не опустится ниже определенной планки. Рядом плыли наши друзья - дублеры волейбольного клуба «Липецк», сильнейшие бойцы Липецкой областной федерации киокусинкай, представители федераций легкой атлетики и спортивной борьбы, члены клуба ветеранов спортивного плавания и другие. Единый День плавания - липецкое «ноу-хау». На один день бассейны региона бесплатно распахивают свои двери перед всеми желающими, проходят соревнования, мастер-классы и т.д. Инициативу липчан уже поддержали на высшем уровне - Министерство спорта рекомендовало и другим регионам РФ организовать у себя такое мероприятие. Врио губернатора Игорь Артамонов подчеркнул, что липчане подали отличный пример всей стране. Видимо, Единый День плавания в будущем займет в спортивной жизни страны место, аналогичное «Лыжне России», легкоатлетическому «Кроссу нации», «Российскому азимуту» по спортивному ориентированию. #город48 #фкметаллург #пфл #футбол #единыйденьплавания
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