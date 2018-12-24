Липчане отчитались снимками в бассейнах

Обзор Instagram.

В прошедшую субботу в Липецкой области состоялась региональная акция «Единый день плавания». В этот день жители региона могли свободно посетить бассейны. Липчане активно отчитались о таком дне здоровья в социальных сетях, особо активными оказались жители районов.