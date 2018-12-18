Игорь Акинфеев может открыть в Липецке свою Академию (ФОТО)

Предложение от «звезд» футбола в адрес ФК «Металлург» привез вратарь детско-юношеской школы.

Один из героев чемпионата мира по футболу-2018 вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев может оказаться ближе к липецкому футболу, чем кажется. Более того, Игорь в ближайшее время может навестить наш город и начать наведываться к нам более или менее регулярно.

Как стало известно GOROD48, на базе ДЮСШ липецкого «Металлурга» возможно появление Академии вратарского мастерства, которая носит имя своих основателей Игоря Акинфеева, Владимира Габулова и Вячеслава Чанова. Двое последних тоже выступали за сборную страны - соответственно России и СССР. Вячеслав Чанов (лучший вратарь Советского Союза 1981 года) тренировал Габулова и Акинфеева в ЦСКА.

«Звезды» футбола передали липчанам свое предложение об открытии филиала Академии через тренера ДЮСШ «Металлург» Вадима Красных, который в Москве стал участником научно-практической конференции «Современные тенденции в тренировке вратарей».







Красных и Вячеслав Чанов.



Как рассказал GOROD48 Вадим Красных, на конференции с участием специалистов из десятков регионов России и Казахстана рассматривали различные стороны подготовки голкиперов - психологию, технику, физиологию. В конце всем участникам предложили пройти небольшой тест, по окончании которого липчанина подозвал к себе Вячеслав Чанов.

- Он прямо сказал, что хочет видеть в Липецке филиал вратарской Академии, - говорит Красных, - Просил передать это руководству ФК «Металлург», что я и сделал сразу по возвращению в Липецк, получив полное одобрение и поддержку. В ближайшее время Академия откроется в Москве и Московской области, а затем Чанов и Ко пойдут в регионы, и одним из первых станет Липецк.







Красных, Александр Филимонов, Вячеслав Чанов, специалист с Сахалина (слева направо).

Открытие Академии повлечет приезд в Липецк с мастер-классами известных специалистов, включая «звезд» первой величины, в том числе и Игоря Акинфеева. Липецкие голкиперы получат возможность отправляться на стажировки в другие филиалы и головное отделение Академии, причем речь идет не только о молодых вратарях, но и об игроках-профессионалах.

Участие в конференциях - это еще и неформальное общение. Так, Вадим Красных спросил Чанова, в чем заключались особенности работы с Акинфеевым.

- Прославленный тренер отметил, что к каждому воспитаннику нужен свой подход, - поделился Вадим Красных, - К примеру, на Акинфеева нельзя повышать голос. Все разборы игр, включая ошибки, проводились на следующий день, когда эмоции остывали. Кроме того, во время матча тренер и его знаменитый воспитанник постоянно контактировали: Чпнов подсказывал, где нужно придержать мяч, помогал с выбором позиции. Для этого у них была разработана специальная система жестов.



Вадим Красных с чемпионом СССР-1984 в составе ленинградского "Зенита" Михаилом Бирюковым.







Вадим Красных и вратарь "Спартака" Артем Ребров.



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