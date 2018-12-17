Общество

38 минут назад

Грипп наступает медленно, но верно

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#Грипп #ОРВИ
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Грипп наступает медленно, но верно

Правда, до эпидемии липчанам пока далеко.

В Липецкой области каждую неделю регистрируют новые случаи заболевания гриппом и ОРВИ.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшие семь дней гриппом заболели 10 человек (на прошлой неделе - 13), а острыми респираторными заболеваниями - 6 157 (неделю назад - 6 065).

Две трети заболевших дживут в Липецке - 66 процентов. При этом страдают от инфекций в основном дети до 14 лет - 73 процента всех случаев.

По данным ведомства, рост заболеваний гриппом, ОРВИ, пневмониями носит сезонный характер.

Заболевших могло быть и больше, но препятствием на пути распространения заразы стали прививки от гриппа, которыми охвачены 47 процентов жителей региона.

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#Грипп #ОРВИ
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