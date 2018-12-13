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На улице Лесной столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 2 человека.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 декабря в Липецке около десяти часов утра на улице Лесной 24-летний водитель «Лады Калины» столкнулся с «Мерседесом» под управлением 59-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель и 25-летний пассажир первого автомобиля. Они получи травмы, и были госпитализированы.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 834 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 505 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 43 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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