Происшествия

сегодня, 08:38

На улице Лесной столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес»

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#авария #ДТП
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На улице Лесной столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 2 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 декабря в Липецке около десяти часов утра на улице Лесной 24-летний водитель «Лады Калины» столкнулся с «Мерседесом» под управлением 59-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель и 25-летний пассажир первого автомобиля. Они получи травмы, и были госпитализированы. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 834 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 505 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 43 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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как

3 минуты назад
Красиво чьерт побяри
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Дмитрий

3 минуты назад
Липчанину, он вам о том, что это уже автохлам.
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Липчанину

15 минут назад
А кто, по твоему, должен в мерине за 4 ляма сидеть? 24-х летний? Во сколько лет можно такой мобиль себе купить, чтоб у тебя зависти не было?
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Рок Злой

16 минут назад
Липчанин, 4 ляма? ))))) Повеселил-потешил... )))) Дрова 20-ти летней давности...
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Липчанин

42 минуты назад
Полюбасу водитель Калины виноват, пока его будут в больничке отхаживать, старпер с мерса все сделает для своей невиновности. На мерине за 4 лама да в 59 лет, точно какой ни будь начальник или чинуша
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