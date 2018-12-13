На улице Лесной столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 2 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 декабря в Липецке около десяти часов утра на улице Лесной 24-летний водитель «Лады Калины» столкнулся с «Мерседесом» под управлением 59-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель и 25-летний пассажир первого автомобиля. Они получи травмы, и были госпитализированы.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 834 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 505 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 43 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.