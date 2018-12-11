Общество

сегодня, 14:38

Дело о банкротстве ЦУМа закрыто

10 2533
#ЦУМ #банкротство
Дело о банкротстве ЦУМа закрыто

Никита Бадиков удовлетворил требования всех кредиторов.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова. Теперь именно Никита Бадиков является основным кредитором ЦУМа и как основной кредитор просил суд прекратить банкротство.

Напомним, что банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция. Иск был подан в суд в конце 2017 года. Причиной требования о банкротстве стала задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью этого года в ситуации с ЦУМом произошли подвижки. Сначала в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации, потом, после переговоров с врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым, здание закрыли на реконструкцию. Судьбу помещения и участка решат на публичных слушаниях, а пока известно лишь то, что в ЦУМе торговать больше не будут: здание станет спортивно-развлекательным или оздоровительным центром.

Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. Заметим, что еще в 2004 году появился инвестиционный проект, предполагавший строительство на месте ЦУМа нового здания в три этажа, где первый займет кафе. Инвестпроект оценили в $1 000 000 (29,5 млн рублей по курсу на 1 января 2004 года). ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.
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#ЦУМ #банкротство

Комментарии (10)

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Горожанину

8 минут назад
держитесь!
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Горожанин

13 минут назад
А то с теми у кого акции ЦУМа остались???
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Вопрос

24 минуты назад
Значит реконструкция как спутника ему не светит? Там будет нормальная реконструкция?
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Коля

28 минут назад
Оля.... ну ты ВЕДЬ такая же...
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Оля

35 минут назад
Петя, ты тупой ублюдок или конченая мразь.
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Иван

43 минуты назад
ЦУМ погубила жадность и бестолковость владельцев. Но эачем бросаться в крайности. Цум символ перехода города из районного в областной. Вряд ли бы стал Собянин московский ГУМ превращать в развлекательное заведение. А наши чиновники могут, они видимо круче.
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Спорткомплекс?

52 минуты назад
Нафига там спорткомплекс?! Для удобства временщика что ли? Так пока его построят... уже выборы-то пройдут! Зачем он ему?
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Макс

сегодня, 15:35
сын бадикова оплатил долги. чем? деньгами, который его папаня заработал, втюхивая нам разное г@вно по космическим ценам. бизнес по липецки.
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роман

сегодня, 14:47
торговая сеть называется "Пролетарский"
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Петя

сегодня, 14:46
Коммунисты построили капитальное здание ЦУМа. Дерьмократы всё разворовали , проеб.ли. ЦУМ ждёт участь легкоатлетического манежа , ДК Металлург, спутника , всех обанкротившихся заводов Липецка. Город как и вся страна в полной заднице.
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