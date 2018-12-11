Дело о банкротстве ЦУМа закрыто

Никита Бадиков удовлетворил требования всех кредиторов.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова. Теперь именно Никита Бадиков является основным кредитором ЦУМа и как основной кредитор просил суд прекратить банкротство.



Напомним, что банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция. Иск был подан в суд в конце 2017 года. Причиной требования о банкротстве стала задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью этого года в ситуации с ЦУМом произошли подвижки. Сначала в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации, потом, после переговоров с врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым, здание закрыли на реконструкцию. Судьбу помещения и участка решат на публичных слушаниях, а пока известно лишь то, что в ЦУМе торговать больше не будут: здание станет спортивно-развлекательным или оздоровительным центром.



Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. Заметим, что еще в 2004 году появился инвестиционный проект, предполагавший строительство на месте ЦУМа нового здания в три этажа, где первый займет кафе. Инвестпроект оценили в $1 000 000 (29,5 млн рублей по курсу на 1 января 2004 года). ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.