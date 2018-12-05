23-летний мужчина уехал в Липецк и пропал

Мужчина не выходит на связь с конца ноября.

В конце ноября 23-летний Дмитрий Рюмин внезапно уехал от семьи в Борисоглебске (Воронежская область) и пропал. Мужчина не выходит на связь, даже не отвечает на звонки матери.



- Он ночью где-то в конце ноября внезапно собрал вещи и уехал от жены и двухмесячной дочери. С тех пор от него нет известий. Он не отвечает на наши звонки, - утверждает мать Дмитрия Анжела Рюмина. - Нам удалось зайти в его аккаунт в соцсетях и проследить сообщения. Он плотно общался с другом из Липецка, и, мы уверены, что Дмитрий уехал к нему. Сначала этот друг игнорировал нас, а потом заблокировал сообщения и удалился со страницы сына.



23-летний Дмитрий Рюмин никогда раньше не исчезал из дома. Семья считала, что он работал на литейном производстве, но им удалось установить, что Дмитрий недавно уволился. Это стало шоком для родных. Вся ситуация вызывает у них недоумение.



Всех, кто имеет информацию о судьбе Дмитрия Рюмина, просят позвонить по телефону 8 920 422 16 97 (Анжела). Сведения ждут в любое время суток.