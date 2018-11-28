Происшествия

50 минут назад

Суд оштрафовал мигранта за мелкое взяточничество

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#взятка
Суд оштрафовал мигранта за мелкое взяточничество

Приговором Воловского судебного участка Тербунского судебного района житель Ельца признан виновным в покушении на мелкое взяточничество.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, находясь на приеме у начальника миграционного пункта территориального отдела полиции, желая избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, попытался передать должностному лицу 7 000 рублей, положив купюры под документы, находившиеся на рабочем столе.

На основании рапорта должностного лица в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Подсудимый еще в ходе следствия полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 27 000 рублей.

226
#взятка

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