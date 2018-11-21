Спорт

сегодня, 11:55

«Дрим-тим» из Липецка навела шороху в международных соревнованиях по рукопашному бою (ФОТО)

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#Рукопашный бой
«Дрим-тим» из Липецка навела шороху в международных соревнованиях по рукопашному бою (ФОТО)

Липчане отправили в Калининград только победителей первенства мира.

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Спортсмены из Липецкой области завоевали две «золотые» и одну «бронзовую» медали в Калининграде на XV открытых Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, посвященных памяти старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко.

Этот турнир - особенный: он имеет давние традиции, поэтому на него привыкли приезжать сильные мастера. Кроме того победа в мемориале Бутейко давала путевки на чемпионат и первенство страны, что еще больше усилило интерес к турниру. В этот раз Калининград принимал бойцов из 20 регионов России, а приехавшая сборная Польши добавила соревнованиям международный статус.

Липчане выставили небольшую команду - всего из 3-х человек, но зато каждый имеет в своей биографии победы в первенствах мира: Александр Соколов - по рукопашному бою, Валерия Литвинцева и Марина Хачатурьянц - по панкратиону.

«Звездный» состав не подкачал. Соколов и Литвинцева стали победителями соревнований. Александр первый бой выиграл по очкам, а в финале всего за полторы минуты одержал досрочную победу болевым приемом (см. видео).

Валерия прошла предварительные поединки и в финале отправила свою соперницу в нокаут.

Хачатурьянц заняла 3-е место.

Еще одной приятной новостью стало участие липецкого мастера спорта Павла Кузнецова в судейском семинаре, которое обогатило его новыми знаниями и официально дало право обслуживать в качестве арбитра Всероссийские соревнования, включая чемпионат и первенство страны.

Подготовили наших бойцов динамовские тренеры Игорь Воротынцев, Валерий Коростинский, Андрей Шишкин и Алан Качмазов.

Сотрудник калининградского Госнаркоконтроля мастер спорта по рукопашному бою Олег Бутейко погиб в 2004-м году при исполнении служебных обязанностей. С тех пор в память о нем проводится турнир при поддержке регионального УМВД и министерства спорта Калининградской области.

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#Рукопашный бой

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