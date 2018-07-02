39 минут назад
В администрации области ищут того, кто «наляпал» в твиттере губернатора
По факту публикации скандального твита о футбольной сборной Германии в блоге Олега Королева назначена служебная проверка.
Это откровение стало федеральной новостью, на которую откликнулся наш губернатор. Скандальная запись о немцах из блога Олега Королева исчезла. Взамен ее появилась другая:
Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно.— Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.
Но кто "наляпал" в твиттере у главы региона?
- Мы проводим служебное расследование этого инцидента. По его завершению примем решение о том, обращаться ли в правоохранительные органы за его оценкой, - ответил на вопрос GOROD48 руководитель пресс-службы администрации области Александр Царик.
Примечательно, что до удаления скандального твита телеграм-канал Life Shot успел взять комментарий у Олега Королева.
- Что там обсуждать? Твиты - это эмоции, - объяснил губернатор телеграм-каналу появление записи.
А главный специалист пресс-службы Липецкой области Владимир Москалев дал комментарий по поводу "немецкого" твита губернатора изданию "Спорт-Экспресс".
- Это же твит, мнение человека. Что тут такого? - сказал Москалев.
- Вам не кажется, что оно неадекватно?
- Вы прекрасно знаете, что люди пишут в Твиттере то, что отражает их душевные чувства. Это здесь и опубликовано. Больше ничего не могу добавить, - сказал Владимир Москалев.
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