Общество

39 минут назад

В администрации области ищут того, кто «наляпал» в твиттере губернатора

7 658
#Олег Королев
В администрации области ищут того, кто «наляпал» в твиттере губернатора

По факту публикации скандального твита о футбольной сборной Германии в блоге Олега Королева назначена служебная проверка.

Как уже сообщал GOROD48, в официальном твиттер-аккаунте главы администрации Липецкой области в минувшую пятницу появилась запись, объясняющая поражение сборной Германии на чемпионате мира по футболу тем, что немцы развязали Первую и Вторую мировые войны, и что души убитых вопиют о возмездии.

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Это откровение стало федеральной новостью, на которую откликнулся наш губернатор. Скандальная запись о немцах из блога Олега Королева исчезла. Взамен ее появилась другая:



Но кто "наляпал" в твиттере у главы региона? 

- Мы проводим служебное расследование этого инцидента. По его завершению примем решение о том, обращаться ли в правоохранительные органы за его оценкой, - ответил на вопрос GOROD48 руководитель пресс-службы администрации области Александр Царик.

Примечательно, что до удаления скандального твита телеграм-канал Life Shot успел взять комментарий у Олега Королева.

- Что там обсуждать? Твиты - это эмоции, - объяснил губернатор телеграм-каналу появление записи.

А главный специалист пресс-службы Липецкой области Владимир Москалев дал комментарий по поводу "немецкого" твита губернатора изданию "Спорт-Экспресс".

- Это же твит, мнение человека. Что тут такого? - сказал Москалев.

- Вам не кажется, что оно неадекватно?

 - Вы прекрасно знаете, что люди пишут в Твиттере то, что отражает их душевные чувства. Это здесь и опубликовано. Больше ничего не могу добавить, - сказал Владимир Москалев.
7 658
#Олег Королев

Комментарии (7)

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6 минут назад
так сам он это написал!)) че хвост теперь зажимает? "Кто наляпал?" В зеркале найдет, кто)))))
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Если Х о мут,только,

9 минут назад
Интересно, но ему простят,все равно.В кремле знают,что он бурак,потому и держат
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да,вон же он-на фото)

11 минут назад
хахахаха,,
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Интересно

12 минут назад
А найдётся ли кто нибудь кто обратится к генеральному прокурору РФ для правовой оценки данного поста?
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хахахаха,

12 минут назад
А че,его искать то!??!!?? :)))
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007

16 минут назад
Хайпанул не по-детски!! На всех говноресурсах в ТОПе висит...
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ZIDAN

17 минут назад
Это же вообще животный скот!
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