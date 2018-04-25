Липецким казачьим атаманом стал урядник Пшонкин

В здании Воскресной школы Преображенского храма г. Липецка состоялся выборный Круг Липецкого городского казачьего общества.

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Самым важным событием Круга было избрание нового атамана Липецкого городского казачьего общества. По итогам голосования атаманом был избран урядник Владимир Пшонкин, до этого почти полгода исполнявший обязанности начальника штаба ЛГКО. Основной упор в своей деятельности вновь избранный атаман планирует сделать на работе Казачьей дружины, а также военно-патриотическом воспитании молодежи и вневойсковой подготовке казаков.После принесения присяги новый атаман предложил кандидатуру на должность товарища. Казаки выслушали предложенного атаманом кандидата, задали интересующие вопросы и единогласно поддержали его. Младший урядник Евгений Давыдов, занимавший до этого должность командира дружины изъявил готовность приносить пользу в новой для себя должности товарища (первого заместителя) атамана, сообщает Липецкое городское казачье общество.