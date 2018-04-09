Липецкие коллективы смогут претендовать на новое звание

В Липецкой области появятся «Заслуженные коллективы народного творчества».

Управление культуры и туризма Липецкой области учредило новое звание - «Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области».



Звание будут присваивать коллективам, имеющим высокие достижения в области народного художественного творчества и внесшим значительный вклад в развитие культурной жизни региона. Организация работы по приему заявок на звание «Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области», учет и регистрация награжденных коллективов поручены Областному центру культуры, народного творчества и кино.