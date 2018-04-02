В Липецкой области за 2 месяца родилось 17 пар близнецов

1790 малышей появилось на свет в Липецкой области в январе-феврале — всего на 1% меньше, чем год назад.

Из них 39% детей родилось у матерей первыми, 40% - вторыми, 21% - третьими и последующими. Кроме того, за первые два месяца в 17-ти семьях появились близнецы.

Умерло за то же время 2712 человек — на 12% меньше, чем год назад. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 922 человека или 5 на 1000 человек населения. Численность постоянного населения по предварительной оценке составила на 1 марта 1149,2 тыс. человек.

Меньше зарегистрировано как браков, так и разводов: за два месяца в Липецкой области создано 791 новых семей, распались 675 — год назад соответственно было зарегистрировано 1007 браков и 714 разводов, сообщает Липецкстат.